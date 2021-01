Arzachena Academy sconfitta in traferta. Mister Cerbone in bilico?

La squadra è in zona playout.

Dopo il pareggio nel recupero di mercoledì contro il Team Nuova Florida, l’Arzachena perde immeritatamente in trasferta 2 a 0 contro la Nocerina.

Nocerina subito in avanti, al 6′ con una punizione Katseris di testa e al 10′ con l’assolo di Dammacco, che centra la traversa. Al 18′ Diakitè di testa colpisce il palo. Il gol dei padroni di casa arriva al 30′ con De Iulis, su colpo di testa. L’Arzachena non riesce ad avvicinarsi alla porta avversaria, e il primo tempo termina con gli smeraldini in svantaggio ma ancora in partita.

Nella ripresa Cerbone manda in campo Ciccarelli per Bianchini, e l’Arzachena ha un atteggiamento diverso, più aggressivo e propositivo, mentre la Nocerina si chiude e gioca di rimessa. Ma la prima occasione è del rossonero Dammacco che tira alto sulla traversa. I galluresi vanno vicino al pareggio in due occasioni, al 55′ con Bonacquisti che non aggancia e un minuto dopo con Defendi da fuori, ma Volzone fa una gran parata. Al 61′ Molino serve in area Congiu che non aggancia. Cerbone manda in campo Rossi per, Kacorri appena ammonito. Ma al 71′ arriva il raddoppio rossonero con Dammacco, che dribla un paio di biancoverdi in area e piazza la palla nell’angolino basso. L’Arzachena prova a rispondere subito con Rossi da fuori area, ma non segna. Nei minuti finali l’Arzachena ha due occasioni, al 92′ con Defendi di testa, ma il suo gol viene annullato per fuori gioco, e al 93′, ma Volzone nega agli ospiti il gol della bandiera.

Gli smeraldini si trovano in zona playout, con soli 12 punti. In settimana è circolata la voce di un possibile esonero di Cerbone, ma al momento la società non ha comunicato alcuna decisione in merito.

NOCERINA-ARZACHENA 2-0

NOCERINA: Volzone; Donida, Morero, Rizzo; Katseris, Dammacco (83′ Bottalico), Cuomo (86′ Esposito), Donnarumma, Vecchione; De Julis (62′ Manoni), Diakité (89′ Improta). A disposizione: Cappa, Massa, Pisani, Fois, Saporito. Allenatore: Cavallaro

ARZACHENA: Ruzittu; Congiu A., Bonacquisti, Marinari; Dore, Manca, Olivera (81′ Bellotti), Bachini (46′ Ciccarelli); Molino; Defendi, Kacorri (68′ Rossi). A disposizione: Al-Tumi, Paolini, Vitale, Fini, Kassama, Fusco. Allenatore: Cerbone

ARBITRO: Manuel Gambuzzi della sezione di Reggio Emilia (1° Assistente: Andrea Romagnoli della sezione di Albano Laziale, 2° Assistente: Leandro Claps della sezione di Potenza)

MARCATORI: 31′ De Iulis, 71′ Dammacco

AMMONITI: Olivera (A), Marinari (A), Kacorri (A), Defendi (A)

NOTE: Gara disputata allo stadio “P. Novi” di Angri (SA). Angoli: 4-1; Recuperi ‘0 pt, 5’ 2t.

