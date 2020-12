Arzachena Academy, la società ottiene il rinvio della gara contro il Team Nuova Florida

Otto giocatori positivi rimangono in attesa del tampone molecolare.

La gara Arzachena vs Team Nuova Florida in programma domenica 13 dicembre 2020 e valida per la settima giornata di andata del campionato di Serie D 2020/2021, è stata rinviata a data da destinarsi in seguito alla richiesta degli smeraldini per cause di forza maggiore.

La squadra ha ripreso gli allenamenti di gruppo dei tesserati risultati negativi al covid-19 in seguito al secondo ciclo di tamponi rapidi antigenici, ma gli otto tesserati risultati positivi, sette calciatori e un dirigente, allo screening del 24/11/2020 sono tutt’oggi in isolamento e in attesa di chiamata da parte dell’ATS ASSL di competenza per effettuare il tampone molecolare.

La squadra ha pertanto ottenuto il rinvio della gara di domenica contro la Nuova Florida. Secondo l’aggiornamento al protocollo anti-covid-19 della LND, infatti, non è più necessario che la squadra abbia meno di 13 titolari disponibili.

La gara, diversamente da quanto previsto in precedenza, sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, purchè il numero dei positivi non sia superiore a tre. La gara sarà rinviata anche se la squadra riscontri tre positivi tra i quali più di un portiere oppure se tutti e tre sono Under.

A seguito del ripetersi di positività, se dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero dei positivi sia più di cinque, la società potrà chiedere il rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a tre, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Dipartimento da meno di dieci giorni.

