La decorazione che attira i visitatori.

Non sarà un Natale come tutti gli altri quest’anno. Il Covid priverà tutti noi anche un po’ della sua bellezza, la sua atmosfera.

Ma c’è bisogno, per tutti, di non smettere di vivere la sua magia. Ecco perché, quest’anno più degli altri, c’è chi cerca di farla vivere al meglio questa magia, addobbando la propria casa da cima a fondo e trasformandola in uno spettacolo incredibile.

A casa Ferrigno, nell’isola de La Maddalena, si può ammirare una vera e propria opera d’arte. Una casa illuminata da cima a fondo, come da tradizione per la famiglia.

La casa è suddivisa in tre piani. Al suo interno vivono papà Gaetano e mamma Anna Rita, Simona col marito Marco e la figlia Gaia e all’ultimo piano Livia con Giovanni e il piccolo Dennis.

Gli uomini di casa già dall’estate si organizzano per progettare e creare ogni anno un lavoro ancora più bello. Il risultato è da togliere il fiato: le luminarie natalizie che avvolgono interamente l’abitazione, facendola di fatto diventare una vera e propria casa natalizia.

Tantissimi avventori si stanno recando, in questi giorni, a casa Ferrigno per immortalare lo spettacolo. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, forse, si ha bisogno soltanto di questo: di persone che, nonostante tutto, regalano emozioni con gesti come questi.

