La situazione coronavirus a Padru.

Da lunedì gli studenti potranno tornare in classe a Padru. Dopo 14 giorni, acquisito il parere favorevole delll’Ats, e appurato che non ci sono segnalazioni di nuovi positivi al Covid-19, riaprono le scuole dell’Infanzia e della Primaria.

Una buona notizia per Padru che si aggiunge alla comunicazione che altri 9 concittadini sono guariti ufficialmente. Nel comune restano pertanto 11 persone in isolamento domiciliare, due delle quali non hanno più sintomi da oltre 10 giorni e stanno solo attendendo l’ufficialitá della guarigione.

(Visited 43 times, 43 visits today)