L’Arzachena vuole chiudere in bellezza la stagione contro il Gozzano

Le dichiarazioni pre-partita del mister Giorico.

Alla vigilia dell’ultima sfida della stagione contro il Gozzano, ai nostri microfoni, è intervenuto mister Giorico il quale ha dichiarato: “E’ stata una stagione intensa e ricca di difficoltà ma alla fine ne siamo usciti alla grande. Abbiamo il merito di aver conquistato la salvezza con un po’ di anticipo giocando queste partite finali liberi mentalmente. Contro il Gozzano sarà l’ultima gara della stagione ma ci teniamo a fare bene per noi e per i nostri tifosi che sappiamo ci seguiranno anche in quest’ultima trasferta”.

“Se dovessi guardare indietro – continua il mister Giorico – provo ancora un po’ di rammarico per tutti gli infortuni che, sin dall’inizio della stagione, non ci hanno mai permesso di schierare la stessa formazione iniziale consecutivamente per più partite. Voglio ringraziare la società che ci è stata sempre vicina e tutti i miei ragazzi che, attraverso l’abnegazione e il lavoro quotidiano, non hanno mai mollato e ci hanno sempre creduto nella salvezza anche nei periodi più difficoltosi. Abbiamo fatto un grande girone di ritorno e con l’aiuto dei nostri encomiabili tifosi che non ci hanno fatto mai mancare il supporto siamo riusciti a conquistare questo importante traguardo, sofferto ma davvero meritato”.

