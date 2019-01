Biancu al torneo con la Primavera.

Nuova convocazione in azzurro per Roberto Biancu che dal 5 al 7 gennaio risponderà alla chiamata del selezionatore al ct della Daniele Franceschini per partecipare alla prima edizione del Torneo dei Gironi Primavera che si disputerà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Sono in tutto 55 i giovani talenti convocati per il triangolare che vedrà il centrocampista dell’Olbia impegnato nella Selezione U19.

