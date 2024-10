Busto Arsizio domina l’Hermaea Olbia con un 3-0

Hermaea Olbia perde 3-0 contro il Busto Arsizio.

Gara praticamente a senso unico al GeoPalace, con la Futura Giovani Busto Arsizio che domina sul terreno di gioco sardo e infligge un severo 3-0 alle ragazze guidate da coach Dino Guadalupi. 25-22, 25-11, 25-13 i parziali in favore delle “cocche” che, con i tre punti ottenuti quest’oggi salgono a quota sette in classifica, mentre l’Hermaea Olbia rimane ancorata a quota tre.

E pensare che la gara non era iniziata male per le aquilotte, che si erano portate avanti 8-4 nel primo parziale. Con Sofia Rebora al servizio è arrivato il parziale di 7-0 che ha portato il punteggio dal 15-12 per Olbia al 19-15 per le ospiti che, nel finale di parziale, hanno contenuto il tentativo di rientro dell’Hermaea chiudendo sul 25-22. Busto non commette lo stesso errore del primo set e tieni lì Olbia (4-4) per poi mandare a referto il 12-2 che, di fatto, consente a Zanette e compagne di indirizzare anche la seconda frazione, chiusa agevolmente alla prima delle quattordici palle set (25-11). Le padrone di casa sono sfiduciate, le ospiti hanno testa e braccia libere, condizioni che le portano a partire fortissimo nel terzo e ultimo set: il tennistico 6-1 di avvio frazione dà ulteriori certezze alla squadra di Beltrami che, approfittando della giornata no delle galluresi, allarga la forbice tra le due squadre fino a chiudere, con l’ex Orlandi, sul 25-13.

Coach Guadalupi: “Dopo un buon primo set nel quale ci siamo espressi discretamente, Busto ha alzato il suo livello gestendo meglio l’attacco. Noi abbiamo fatto l’esatto contrario e il divario è diventato nettissimo. Il break nel primo set ha scavato il solco, sappiamo che Rebora ha un servizio importante e ha le capacità di generare queste difficoltà, bisognava avere più lucidità e regalare meno. Ho visto molto disordine e competenze saltate. Prossimo turno? Dobbiamo ragionare poco sugli avversari, siamo a inizio campionato e può succedere di tutto. Ragioniamo partita per partita, il livello medio si è alzato. Noi abbiamo fatto meglio quando aiutati dagli avversari, vedi gara contro Cremona, dobbiamo imparare a guadagnarci qualcosa”.

