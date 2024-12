Riapre l’ufficio postale di Arzachena con tanti nuovi servizi

La riapertura dell’ufficio postale di Arzachena.

L’ufficio postale di Arzachena ha riaperto al pubblico ieri, con tre giorni di anticipo rispetto alla data prevista, dopo un’importante ristrutturazione nell’ambito del Progetto “Polis”. Questa iniziativa mira a modernizzare gli spazi e a potenziare i servizi offerti ai cittadini, rendendo gli uffici postali veri e propri centri multiservizi.

Tra le principali novità, è ora possibile richiedere direttamente allo sportello i primi tre certificati Inps, ovvero il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”. Inoltre, l’ufficio offre la possibilità di ottenere 15 diversi certificati anagrafici forniti dall’Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), una banca dati gestita dal Ministero dell’Interno.

Il Progetto “Polis” ha introdotto significative migliorie strutturali. Gli sportelli sono stati riconfigurati con altezze ribassate per garantire maggiore accessibilità a tutti i clienti. Sono state installate postazioni di lavoro ergonomiche per favorire una corretta postura degli operatori e posati percorsi tattili in rilievo per consentire alle persone con disabilità visive di muoversi autonomamente all’interno dell’ufficio senza necessità di assistenza.

La sicurezza è un altro elemento centrale del progetto. L’ufficio postale di Arzachena è ora dotato di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, collegato alla Security Room di Genova, operativa 24 ore su 24. Questo sistema consente un monitoraggio continuo degli ambienti per prevenire intrusioni e, se necessario, attivare tempestivamente le Forze dell’Ordine. Inoltre, è stato implementato il sistema antirapina “roller cash”, che prevede cassaforti a apertura temporizzata presso ogni postazione. Questo dispositivo permette di mettere in sicurezza il denaro al termine di ogni operazione, aumentando il livello di protezione per clienti e operatori.

L’ufficio postale di Arzachena, rinnovato e potenziato, è a disposizione della cittadinanza dal lunedì al venerdì, dalle 8:20 alle 19:05, e il sabato fino alle 12:35.

