Cagliari – Torino 3 a 2.

Il Cagliari cerca di allungare sulla zona-salvezza contro il Torino, una squadra che sulla carta potrebbe essere alla pari dei rossoblù, ma con qualche difficoltà nell’ultima settimana potrebbe avere qualcosa in meno. Ma la partita si dimostra molto equilibrata e vede il Cagliari andare in vantaggio ed essere recuperato. Poi è il Torino che va in vantaggio. Ma il Cagliari riesce a pareggiare e allungare, fissando il risultato dinale sul 3 a 2. Un’altalena di emozioni che ha fatto esplodere tre volte l’Unipol Domus, prima del finale thrilling. Decisivi i cambi di Nicola.

Primo tempo.

Il Cagliari parte forte. Al 6′ Viola serve Piccoli, che la gira a Zortea, destro viene deviato da Linetty in corner. All’8′ risponde il Torino, con Sanabria, di testa Adams anticipa in allungo Augello e Scuffet ma non trova la porta. Al 15′ è Viola a conquistare e battere una punizione: sinistro centrale potente che Milinkovic-Savic alza in corner. Al 21′ Ricci, all’altezza del dischetto, non colpisce bene e manda alto sopra la traversa. Al 23′ Mina trova la rete, ma non viene convalidata: l’arbitro ha visto un fallo su Sanabria.

Al 38′ esplode l’Unipol Domus: Viola batte una punizione dal limite. Il suo sinistro è potentissimo e batte Milinkovic-Savic. Ma il vantaggio dura poco e si ristabilisce l’equilibrio visto fin qui in campo: al 41′ Sanabria anticipa Mina e segna di testa. Poi il doppio fischio che segna l’inizio della pausa.

Secondo tempo.

Il Cagliari entra in campo con Marin al posto di Luvumbo. La prima occasione del secondo tempo è per piccoli, cross pennellato dalla destra, lui è solo davanti a Milinkovic-Savic, ma la manda inspiegabilmente alta. Al 48′ Viola riceve il pallone da Piccoli defilato sulla sinistra, il portierone torinese respinge in angolo. Dal corner occasione con Mina, che rimette il pallone al centro, il Torino respinge in affanno. Poi è Adopo a calciare da lontano, fuori di poco. Al 54′ arriva la doccia fredda, il Torino con un siluro da fuori area di Linetty trova la rete del vantaggio.

Il Cagliari non si scompone e continua a spingere. Al 61′ entra Gaetano per Adopo insieme a Lapadula per Viola e Palomino per Mina, che non è in serata. Lapadula ha subito una occasione, ma anche il Torino va vicino alla rete, con la punizione di Coco, respinta in angolo da Scuffet. il Cagliari risponde e conquista un angolo con Lapadula. Dal corner, pallone al centro, ma il Troino riesce a respingere le conclusioni di Luperto. Nuovo angolo, il pallone al centro, Palomino di testa, e l’Unipol domus esplode nuovamente: è la rete del 2 a 2. Il Cagliari ci crede, Gaetano serve Piccoli al centro, stop a seguire, pallone al centro, trova i piedi di Coco, che devia nella propria porta. Terza espolosione dell’Unipol Domus, è il 3 a 2. Poi entra Deiola per Makoumbou.

Adesso è il Torino che spinge, mentre il Cagliari soffre e libera con affanno l’area in almeno 3 occasioni. Il fortino rossoblù sembra reggere la sfuriata del Torino, che non ci sta a perdere. 4 minuti di recupero. Il Torino continua a buttare palloni al centro. Scuffet compie il miracolo sul colpo di testa di Dembele, poi Zappa spazza. Poi il triplice fischio che sancisce la vittoria dei rossoblù.

Il tabellino.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet – Zappa, Mina, Luperto, Augello – Makoumbou, Adopo – Zortea, Viola, Luvumbo – Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Wieteska, Palomino, Azzi, Gaetano, Mutandwa, Felici.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic – Walukiewicz, Coco, Masina – Vojvoda, Pedersen, Ricci, Linetty, Vlasic, Lazaro – Adams, Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Ciammaglichella, Dembélé, Bianay Balcot, Gineitis, Karamoh, Tameze, Gabellini, Zaia.

RETI: 38′ Viola (C), 41′ Sanabria (T), 54′ Linetty (T), 74′ Palomino (C),

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui