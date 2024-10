Porto Rotondo, tutto pronto per la 31esima Regata dei Legionari

31esima Regata dei Legionari vela e tradizione si incontrano a Porto Rotondo

Domenica 27 ottobre il Golfo di Cugnana sarà il palcoscenico della 31esima edizione della Regata dei Legionari. Storica manifestazione organizzata dallo Yacht Club Porto Rotondo, che ogni anno richiama equipaggi da tutta la Sardegna – e non solo – offrendo un’occasione di divertimento e sano agonismo. L’evento non è solo una competizione sportiva, ma una vera festa del mare che celebra il territorio e la tradizione velica.

Spesso definita la “Barcolana Sarda“, alla Regata dei Legionari partecipano imbarcazioni di ogni tipo. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e, come previsto dal bando di regata, sono ammesse imbarcazioni di varie tipologie: d’epoca e/o da lavoro varate entro il 1950, classiche varate entro il 1976, vele latine, regata/crociera e multiscafi cabinati.

Ogni categoria avrà una propria premiazione e sono in palio prestigiosi trofei: il Challenge Paolo Oggiano, assegnato da un Comitato d’Onore con motivazioni specifiche che saranno espresse durante la cerimonia di premiazione, il Challenge Andrea Campesi, destinato all’equipaggio più giovane, e il Trofeo Challenge Giancarlo Campus che sarà assegnato al concorrente che per primo girerà la boa di disimpegno dopo la partenza. La regata si sviluppa nel classico percorso di circa 10 miglia, con partenza di fronte a Porto Rotondo, giro delle isole di Soffi e Mortorio dell’arcipelago di La Maddalena, e rientro.

Dedicata alla memoria di Andrea Campesi, storico nostromo della Marina di Porto Rotondo scomparso nel 1993, la Regata dei Legionari è un’occasione imperdibile per velisti di tutte le età e livelli di esperienza. Come ogni anno, l’evento chiuderà in bellezza una straordinaria stagione di sport e cultura, coinvolgendo appassionati e turisti in un’esperienza unica nel suo genere.

