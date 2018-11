Calcio, una perla di Alessio Mulas regala la seconda vittoria al Porto Rotondo

La prodezza di Mulas per il meritato successo del Porto Rotondo.

Una prodezza di Alessio Mulas (nella foto) a 8 minuti dal 90° regala una strameritata vittoria al Porto Rotondo nello scontro diretto con il Tortolì andata in scena questo pomeriggio al Caocci. Il talentuoso centravanti golfarancino ha dato concretezza alla superiorità territoriale e di gioco della squadra allenata da Simone Marini. L’undici olbiese colleziona in tal modo il secondo successo consecutivo e guadagna punti preziosi nella lotta per la salvezza nel campionato di Eccellenza Regionale. I padroni di casa provano subito a fare la partita sfiorando la marcatura dopo 12 minuti con il baby Saggia (ottima la sua prova) che incorna sotto misura un bel cross dell’altra promessa Piemonte (prestazione molto positiva la sua) con la sfera che termina alta di un soffio a portiere battuto. Gli ospiti riescono nella prima frazione di gara ad impedire altre conclusioni pericolose pur non presentandosi mai dalle parti dell’estremo di casa Luca Melis.

Nella ripresa il Porto Rotondo assume decisamente l’iniziativa e al 6′ Mulas addomestica da par suo un pallone in piena area primadi scodellarlo per Kozeli la cui conclusione di piatto destro a botta sicura è sventata da un prodigioso intervento di Della Luna che riesce a mandare in corner. Al quarto d’ora Mulas gira di testa appena alto un suggerimento da fermo di Mascia e al 24′ Loddo (appena entrato al posto di Piemonte) conclude di destro da pochi passi trovando il corpo di Della Luna che impedisce il vantaggio.

La pressione gallurese si accentua e al 37′ matura la rete che risulterà decisiva: Mascia pennella di prima intenzione dal cerchio di centrocampo per lo scatto imperioso di Alessio Mulas che si infila tar le maglie della difesa ogliastrina e fa secco Falconetti (che ha sostituito l’infortunato Della Luna) con un pallonetto chirurgico che gonfia la rete scatenando l’entusiasmo dei supporters locali. Nel finale il nervosismo si impadronisce dei tortoliesi che al 45′ perdono Alberto Melis, espulso per doppia ammonizione. Il triplice fischio consegna tre punti di platino a Mascia e compagni che la prossima settimana faranno visita al San Teodoro di Giovanni Pittalis per un derby che si preannuncia molto combattuto.

