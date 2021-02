Calcio, l’Arzachena ingaggia un nazionale U21 di Malta

Zammito Lonardelli vestirà la maglia numero 3.

L’Arzachena Academy Costa Smeralda ha comunicato di aver tesserato il classe 2001 Carlo Zammit Lonardelli. Nazionale U-21 maltese, Zammit è un giocatore molto duttile che nella prima parte di stagione ha indossato la casacca della Fidelis Andria, nel girone H di Serie D.

Nato a L’Iclin ma spesso in Italia a Corato, dai nonni, il maltese ha dato i primi calci al pallone proprio nella scuola calcio di Corato, in Puglia. Ex giocatore della Serie A maltese col Birkirkara, l’esordio di Zammit Lonardelli con la maglia della propria nazionale avvenne il 26 ottobre del 2017, quando appena sedicenne fu convocato nella selezione maltese under 17.

Zammit ha scelto la maglia smeraldina numero 3.

