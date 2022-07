Calcio, colpo di mercato dell’Olbia, Biancu a titolo definitivo

Operazione a sorpresa.

Colpo di mercato dell’Olbia. La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Roberto Biancu, che sembrava destinato a restare nella squadra rossoblu.

Il centrocampista classe 2000 ha firmato con il club un accordo valido fino al 30 giugno 2025.

Protagonista in maglia bianca nelle cinque stagioni disputate in Serie C, dal 2017 ad oggi Biancu ha messo insieme 147 presenze e 15 reti con la maglia dell’Olbia che ne fanno, ad appena 22 anni, uno dei giocatori della storia del club maggiormente rappresentativi e prolifici nella terza serie nazionale.

Passato, presente e futuro: l’Olbia e Biancu proseguono insieme verso nuove ambiziose sfide da vincere insieme.