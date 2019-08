Calcio, Golfo Aranci: a rischio l’iscrizione al campionato?

Al momento non pervenuta la documentazione necessaria alla FIGC.

Grande evento per appassionati di calcio venerdì sera sul lungomare di Golfo Aranci, con l’intervista in piazza realizzata dal giornalista de La Nuova Sardegna Roberto Petretto a tre ex calciatori del calibro di Tempestilli, Giannini e Giordano. Il 31 luglio scorso, alla presenza di Gianfranco Zola, l’amministrazione comunale ha inaugurato il nuovo stadio cittadino, dove nei giorni scorsi si è svolto un campus per giovanissimi calciatori, e tutto farebbe pensare a una consolidata passione calcistica.

Ma alla FIGC non sarebbe ancora pervenuta la documentazione necessaria per l’iscrizione della squadra locale al campionato di Terza Categoria.

Il sodalizio, che due anni fa militava nel campionato di Prima Categoria, retrocesso in Seconda Categoria, ha terminato il campionato ultimo in classifica con due punti di penalizzazione, retrocedendo in Terza Categoria. Rimarrebbe, pertanto, lo spiraglio dell’iscrizione alla Terza Categoria, ma il tempo a disposizione dei dirigenti della squadra è agli sgoccioli.

