I cestini galleggianti di Palau.

Prosegue l’estate eco friendly del porto turistico di Palau. Dopo le isole ecologiche automatizzate, sono approdati in prossimità della banchina del porto i cestini marini aspira rifiuti.

Si tratta dei Seabin, un brevetto di 2 serfisti australiani. I Seabin sono cestini galleggianti che risucchiano e raccolgono i rifiuti dispersi in acqua attraverso una pompa di aspirazione.

Sono in grado di raccogliere anche i rifiuti più piccoli come mozziconi di sigaretta, microplastiche e microfibre che vengono trattenuti da una finissima rete in polipropilene. I 3 cestini galleggianti acquistati dal Comune di Palau sono i primi installati in Sardegna.

