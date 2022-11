Il San Teodoro-Porto Rotondo sconfitto in trasferta dal Taloro Gavoi.

Partita difficile e sconfitta 2 a 1 per il San Teodoro-Porto Rotondo a Gavoi, contro un Taloro aggressivo e determinato fin dal primo minuto a impostare la gara saltando il centrocampo e puntando sul sistematico lancio lungo alla ricerca di un colpo di testa di Mele. I viola non riescono a imporre il proprio solito gioco e non sfruttano le proprie caratteristiche, adeguandosi al gioco dei padroni di casa. Di conseguenza, poche occasioni da rete per entrambe le squadre nell’arco dell’intera partita. I galluresi riescono per primi a trovare la via del gol con Ruzzittu, che chiude una azione dei viola spingendo il pallone in rete in scivolata al 5′ della ripresa. Al 33′ del 2t il bellissimo pareggio di Falchi direttamente da un calcio di punizione contestato dai padroni di casa. Il San Teodoro-Porto Rotondo rimane in 10 per l’espulsione di Ruzzittu, reo di aver detto qualcosa che non è piaciuto all’arbitro. Al 5′ di recupero il Taloro pesca il jolly con Mele, che di testa ha anticipato e battuto Melis in uscita.

Dopo una lunga serie di vittorie arriva una sconfitta che si può definire fisiologica per il San Teodoro-Porto Rotondo: “Sconfitta un po’ rocambolesca – racconta l’allenatore del San Teodoro-Porto Rotondo Simone Marini -. Pur senza fare grandi cose siamo andati in vantaggio. Non abbiamo subìto grandi occasioni del Taloro, ma ci siamo fatti sorprendere dalla loro aggressività, e anzichè sfruttare le nostre caratteristiche abbiamo fatto per lunghi tratti il loro gioco, basato principalmente sui lanci lunghi. Siamo lo stesso andati in vantaggio, poi però invece di cercare di rallentare un po’ la partita, abbiamo subìto il pareggio su calcio di punizione, e quando sembrava di aver portato un punto a casa, loro ci hanno creduto e hanno trovato la vittoria alla fine del recupero. Bravi loro a crederci fino alla fine, noi un po’ ingenui e poco smaliziati. Con un po’ più di lucidità avremmo portato a casa qualcosa. Ma niente drammi, nessun problema. Probabilmente non sono riuscito io a trasmettere tranquillità ai giocatori per portare a casa il risultato quando siamo andati in vantaggio. Si interrompe la serie positiva, e anzi magari potessimo averne altre. Sappiamo che non sarà sempre possibile”.

Sconfitta, dunque evitabile con un altro tipo di atteggiamento: “Ma probabilmente anche questo ci servirà per crescere – prosegue Marini -. Siamo partiti per fare un altro tipo di campionato. Adesso ci troviamo in questa posizione in classifica, credo anche meritatamente e ne siamo contenti, non è certo una sconfitta che ci toglie la positività o la soddisfazione per quello che stiamo facendo. Dobbiamo cercare di crescere anche in questo. Oggi in difesa avevamo Spano, al suo esordio stagionale, che con Muzzu ha fatto un’ottima partita. Grande impegno anche da parte degli esterni. A centrocampo abbiamo cercato di costruire qualcosa e lottare, anche se il pallone spesso sorvolava la zona centrale e in avanti non arrivavano palloni giocabili, ma anche in attacco ci siamo sacrificati. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, anche se è stata una partita un po’ difensiva e dovremmo cercare di giocare un po’ di più come avevamo fatto finora. Oggi ha esordito Marongiu, classe 2006, entrato al posto di Casula, ed è un’altra nota positiva che ci portiamo via da Gavoi”.

TALORO GAVOI: Fadda, Soro, Luppu, Trogu, Lapia, Castro, Fadda, Fois, Pusceddu, Delussu, Mele, In panchina: Mozzo, Dettori, Cammarota, Porcu, Sedilesu, Musso, Sanna, Falchi, Pittalis. Allenatore: Fadda.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Melis, Malesa, Delogu, Saggia, Muzzu, Spano, Casula, Piemonte, Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Fideli, Campa, Mourot, Deiana, Murgia, Del Duce, Marongiu, Bianco. Allenatore: Marini.

RETI: 5’2t Ruzzittu (S), 33’2t Falchi (T), 50’2t Mele (T).

AMMONIZIONI: Spano (S), Mulas (S), Molino (S), Soro (T), Porcu (T)

ESPULSIONI: Ruzzittu (S)

