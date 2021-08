Simone Marini sulla partita e sui giovani del Porto Rotondo.

“Una partita tra due squadre in rodaggio“, è questo il commento a caldo del mister del Porto Rotondo Simone Marini dopo la vittoria della sua squadra in Coppa Italia di Eccellenza contro l’Ilvamaddalena.

Video intervista a Simone Marini

Non sono mancati i momenti di bel gioco, soprattutto nel primo tempo, in cui sembrava che il Porto Rotondo avesse qualcosa in più. “Nel primo tempo meglio noi – afferma Marini -, nel secondo tempo l’Ilva ha fatto vedere delle buone cose e siamo stati bravi a reggere l’urto. Due squadre ancora indietro, ma abbiamo dato tutto e sono contento della prestazione“.

Il Porto Rotondo sta mostrando buone individualità tra i fuoriquota e continua a puntare sulla linea verde. “Abbiamo un settore giovanile importante ed è logico che puntiamo sui giovani anche per inserirli e fargli respirare l’aria della prima squadra“.

Tra i tanti giovani è spiccato Antonio Giuseppe Seddaiu, classe 2004, che è stato impiegato nel primo tempo come centrocampista esterno a sinistra, per essere spostato sulla fascia destra nel secondo tempo, autore di una prestazione da giocatore esperto. “Seddaiu ha dimostrato di saper fare più ruoli e sta crescendo – commenta Marini -, deve continuare così, con umiltà, perchè può togliersi delle soddisfazioni”.

Antonio Giuseppe Seddaiu (a sinistra).

