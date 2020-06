Calcio, l’Olbia vince l’andata contro la Giana per la permanenza in C

Vittoria di misura per 1 a 0 con una autorete nella ripresa.

L’Olbia si è aggiudicata la partita di andata dei playout di Serie C girone A, battendo in casa la Giana Erminio per 1 a 0.

Dopo i primi minuti in cui la Giana si è affacciata in un paio di occasioni dalle parti di Aresti, l’Olbia ad avere la maggior parte delle occasioni, soprattutto da calci piazzati. Alcune occasioni capitano sui piedi di Cocco e Ogunseye, ma gli attaccanti dell’Olbia non riescono a finalizzare fino al 55′, quando un calcio d’angolo di Giandonato viene deviato da Perna nella propria rete. Brividi al 92′, quando la Giana mette il pallone nell’area olbiese, ma la difesa libera in angolo. Dopo 6′ di recupero, il signor Santoro delle sezione di Messina fischia la fine della partita.

L’Olbia si aggiudica l’andata dei playout con un risultato di misura e pensa già alla gara di ritorno di martedì alle ore 20 presso la città di Gorgonzola, dove avrà a disposizione due risultati su tre per restare in Serie C.

Olbia Calcio: Aresti, La Rosa, Gozzi, Altare, Candela, Lella, Giandonato, Vallocchia, Pisano, Cocco, Ogunseye. In panchina: Van der Want, Barone, Pitzalis, Mastino, Zugaro, Vergara, Pennington, Manca, Miceli, Biancu, Verde, Parigi. Allenatore: Oscar Brevi.

Giana Erminio: Acerbis, Perico, Montesano, Nolan, Madonna, Dalla Bona, Maltese, Piccoli, Solerio, Perna, Manconi. A disposizione: leoni, Gambaretti, Pedrini, Duguet, Teso, Fumagalli, Capano, Sosio, Pirola, Bellazzini, Greselin, Corti. Allenatore: Cesare Albé.

AMMONITI: 29’ Piccoli, 35’ Altare, 66’ Solerio

MARCATORI: 55’ (A) Perna,

