Calcio, la Polisportiva Porto Rotondo lancia l’Academy

Il progetto è a lungo termine.

E’ nata l’Academy Porto Rotondo, da un’idea dei responsabili tecnici del settore giovanile della squadra Simone Marini e Alessandro Caccia sposata dal presidente Ezio Setzi e dai dirigenti, che hanno lavorato al progetto con entusiasmo.

E’ un passo importante per la crescita del settore giovanile della squadra, protagonisti saranno i bambini e i ragazzi, che prenderanno parte a un ambizioso progetto di crescita a lungo termine.

La stagione sportiva 2019/2020 vedrà l’Academy esordire con una squadra nella categoria Giovanissimi Provinciali e una squadra nella categoria Allievi Provinciali, entrambe in classifica, che verranno guidate da uno staff all’altezza delle aspettative.

L’obiettivo è quello di portare nei prossimi anni le due squadre nei rispettivi campionati regionali di calcio, affiancandole alle squadre regionali Porto Rotondo e alle squadre della scuola calcio in classifica nei tornei FairPlay e Sei Bravo. Avere più squadre regionali per categoria darebbe ampio respiro al progetto tecnico di crescita, garantendo maggior visibilità alla squadra e ai giocatori.

(Visited 3 times, 3 visits today)