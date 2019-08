Nave incagliata a Olbia con 8 persone a bordo: i soccorsi

Le operazioni della Guardia costiera.

Mentre era in coso il recupero di uno yacht in fiamme vicino Porto Cervo, il maresciallo Izzo della Delegazione di Spiaggia di Porto Rotondo riceveva una segnalazione per una nave da diporto di 30 metri con 8 persone a bordo, bandiera inglese, incagliata presso i bassi fondali del Golfo di Cugnana del Comune di Olbia.

Il comandante Filosa ha dirottato la motovedetta CP709 verso la nave in difficoltà per assistenza e Sicurezza in Mare. Nello stesso tempo anche il maresciallo Izzo si è portato sul posto con un mezzo della Marina di Porto Rotondo. Grazie all’impiego di sub e rimorchiatore la nave da diporto è stata velocemente disincagliata e portata alla fonda in zona di sicurezza per le ulteriori verifiche allo scafo. I mezzi della Guardia costiera hanno potuto così fare rientro presso i rispettivi Comandi.

