Calcio, il Porto Rotondo perde 6 a 1 contro la vice capolista

Vince l’Ossese per 6 a 1.

Un Porto Rotondo con numerose assenze e reduce dai festeggiamenti per la salvezza conseguita con 4 turni di anticipo, perde 6 a 1 in trasferta contro l’Ossese, squadra che si sta giocando le ultime chances per la promozione diretta in Serie D con la capolista Ilvamaddalena.

Al 24′ trova il gol l’Ossese con Madeddu, che insacca indisturbato un pallone crossato dalla trequarti. Al 33′ Virdis mette in rete il raddoppio, ribadendo in gol il pallone che si era appena stampato sulla traversa con un tiro da fuori area. Il Porto Rotondo perde la concentrazione dopo il secondo gol degli ospiti. Al 40′ è Chelo a siglare la rete del 3 a 0 su rigore concesso per fallo di Varrucciu.

Il secondo tempo inizia con la seconda rete di Chelo al 6′ su cross proveniente dalla sinistra. Al 31′ il 5 a 0 con Sabino. Dopo una traversa con Ruzzittu, al 35′ della ripresa il gol del Porto Rotondo con Spano, di testa, su calcio d’angolo battuto da Vitiello, 5 a 1. Il sigillo finale lo mette al 45′ Contini, in contropiede, con un bel pallonetto a scavalcare Deiana in uscita.

“Risultato un po’ troppo ampio per quello che si è visto in campo. Siamo partiti anche bene, dopo i gol ci siamo un po’ allungati. Vittoria dell’Ossese mai in discussione – afferma mister Marini -, ma nel secondo tempo ci siamo sbilanciati per cercare il gol e ci siamo esposti un po’ troppo. Qualche errore di sufficienza che probabilmente in un altro contesto e in un’altra situazione di classifica non avremmo compiuto, davanti avevamo una squadra motivata nel pieno della lotta per il massimo obiettivo, e ci stava. Dispiace per ledimensioni della sconfitta, ma relativamente, onestamente. Abbiamo fatto un grandissimo campionato, adesso vogliamo onorare le restanti partite impegnandoci, migliorando il nostro record di punti in Eccellenza, anche dando spazio a chi ha giocato di meno e ai tanti ragazzi del vivaio che hanno fatto parte del gruppo da protagonisti. Oggi hanno giocato Degortes – classe 2003 -, Cianfrocca – 2005 -, Mourot – 2004 -, Pinna – 2003 -, Seddaiu 2004 -, Delogu – 2004 – ed è tornato in campo il vecchio leone Giovanni Rassu, che ha sfiorato il gol”.

Simone Spanu, difensore olbiese 32enne del Porto Rotondo, dedicando il primo gol col Porto Rotondo ai compagni di squadra, arrivato nella squadra olbiese in dicembre, fa un bilancio della sua stagione in biancazzurro: “Son stato accolto da subito come se ci fossi dall’inizio, e sono stato fortunato perchè ho fatto la parte di stagione con la risalita della squadra dalla bassa classifica, e mi sono divertito. Ho visto il frutto del lavoro fatto dal mister e dai ragazzi prima del mio arrivo, ed è stata una grandissima rimonta, un mezzo miracolo. Spero di poter restare anche per la prossima stagione, che mister è società mi diano la possibilità di iniziare la stagione con la squadra, perchè mi sono trovato benissimo, sono a Olbia, che è la mia città, e giocare in Eccellenza, in una squadra della propria città a 32 anni è una bellissima soddisfazione“.

OSSESE: Cherchi, Zinellu, Arca, Sechi, Fancellu, Patacchiola, Madeddu, Dettori, Chelo, Gueli, Virdis. In panchina: Camboni, Canu, Gadau, Sini, Delrio, Contini, Sabino, Scognamillo, Cocco. Allenatore: Manueli.

PORTO ROTONDO: Deiana, Spano, Seddaiu, Saggia, Muzzu, Vitiello, Murgia, Delogu, Mulas, Varrucciu, Ruzzittu. In panchina: Melis, Pinna, Bassu, Degortes, Mourot, Deiana, Rassu, Cianfrocca, Cau. Allenatore: Marini.

Reti: 24′ Madeddu (O), 33′ Virdis (O), 40′, 6’2t Chelo (O), 31’2t Sabino (O), 35’2t Spano (P), 45’2t Contini (P).

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno