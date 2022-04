Soccorso un bagnante a Costa Paradiso.

Attimi di paura, nel tardo pomeriggio di oggi, per un uomo precipitato dalla scogliera di Costa Paradiso. L’uomo, di cui non è stata ancora resa nota l’età, è caduto da un’altezza di circa 3 metri.

Sul posto, in questo momento, stanno operando i volontari del 118, che accompagneranno in elisoccorso il malcapitato. Non si conoscono ulteriori particolari.