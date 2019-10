Calcio, Promozione Girone B: i risultati delle galluresi

Solo un punto per l’Ilvamaddalena, questo il bottino delle galluresi nel campionato di Promozione.

OSCHIRESE 1 – 2 POSADA

Parte bene l’Oschirese con la rete al 4′ del primo tempo di D. Budroni. La rimonta del Posada inizia già al 37′ del primo tempo col pareggio di F. Murgia, e si completa al 12′ del secondo tempo col gol di Melino. Il Posada era rimasto in 10 uomini al 41′ del secondo tempo con l’espulsione di L.Deledda.

CALANGIANUS 0 – 1 MACOMERESE

Al Signora Chiara di Calangianus la Macomerese è corsara, col gol di Cabras. Il Calangianus resta ultimo i compagnia del San Teodoro.

SAN TEODORO 0 – 2 STINTINO

Il San Teodoro perde due a zero contro una delle piu’ forti squadre del campionato. Buona la prestazione dei giovani padroni di casa, che subiscono le reti di Michele Pulina e Roberto Sias nel primo tempo. Il San Teodoro rimane ultimo a zero punti in compagnia del Calangianus.

VALLEDORIA 0 – 0 ILVAMADDALENA 1903

L’Ilvamaddalena Pareggia 0 a 0 a Valledoria e mantiene il secondo posto in classifica. Nel primo tempo gli isolani hanno segnato una rete con Vianello, ma è stata annullata per fuorigioco molto dubbio. Nel secondo tempo l’Ilvamaddalena ha sfiorato la rete cogliendo un palo con De Santis e sciupando due occasioni con Valenti nel finale.

