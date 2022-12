Il San Teodoro-Porto Rotondo protagonista dell’Eccellenza nel 2022.

Il San Teodoro-Porto Rotondo chiude l’anno con una sconfitta a Oristano per 2 a 1 contro la Tharros, al termine di una partita che ha visto la squadra di Marini sfiorare il pareggio e non riuscire a concretizzare le numerose occasioni da gol prodotte.

Il primo tempo.

Nel primo tempo il San Teodoro-Porto Rotondo non ha lo stesso atteggiamento delle ultime uscite, e prende due gol su azioni di rimessa da parte della Tharros, pronta a sfruttare due disattenzioni della difesa gallurese, la prima al 14′ con Sanna per via di una errata applicazione della tattica del fuorigioco, il secondo al 30′ con Usai, bravo a infilarsi fra i due centrali potendo battere Melis da due passi. Al San Teodoro-Porto Rotondo viene annullata una rete di Muzzu per fuorigioco.

Il secondo tempo.

Nel secondo tempo il San Teodoro-Porto Rotondo inizia con un piglio diverso e cerca di riprendere la partita in mano e trova subito la rete al 6′ con Ruzzittu, bravo a concludere a rete l’assist di testa di Piemonte sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 22′ i galluresi avrebbero la possibilità di pareggiare su calcio di rigore. Questa volta, dal dischetto Molino, che sbaglia. Stevanato respinge il tiro del fantasista gallurese e tiene la propria squadra in vantaggio. L’arrembaggio finale dei viola, con la Tharros in 10 uomini negli ultimi 10′ per l’espulsione di Tetteh.

Il San Teodoro-Porto Rotondo giovedì affronterà il Lanusei a San Teodoro, e domenica a Cagliari la Ferrini.

Un risultato bugiardo.

“Al netto dei due gol subiti, è stata una buona prestazione – commenta Simone Marini, allenatore del San Teodoro-Porto Rotondo -. Abbiamo preso due infilate in un primo tempo in cui stavamo giocando bene e creando tanto, e c’è stato anche annullato un gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto un arrembaggio, giocando nella loro metà campo stabilmente. Abbiamo sprecato qualcosa, non siamo stati molto lucidi. Abbiamo trovato il gol, ma non siamo riusciti a pareggiare, sbagliando anche un calcio di rigore . Il forcing finale non ha portato a niente, siamo stati poco concreti e non abbiamo avuto la giusta cattiveria per concretizzare le occasioni e fare gol. Bravi loro che con un uomo in meno negli ultimi 10 minuti hanno resistito ai nostri attacchi. E si tratta in ogni caso di una buona squadra”.

Un 2022 da incorniciare per il San Teodoro-Porto Rotondo.



“Il 2022 è stato un anno da incorniciare – spiega Simone Marini -, perché dal girone di ritorno dell’anno scorso della scorsa stagione al girone di andata di questa abbiamo fatto molto bene. Faccio i complimenti a tutti per il risultato di questo anno solare che è incredibile. Un anno splendido, ma non bisogna mai guardarsi indietro nel calcio, e speriamo di ripetere le stesse prestazioni nel 2023. Adesso dobbiamo raggiungere il prima possibile l’obiettivo della salvezza. E quello non dovrà essere un punto di arrivo, ma un punto di partenza per migliorarci e fare qualcosa di più. Dobbiamo entrare nell’ordine di idee che il girone di ritorno è un altro campionato rispetto al girone di andata, completamente diverso. A partire già da questa settimana che sarà un vero e proprio tour de force, dopo la partita di Oristano affronteremo giovedì in casa il Lanusei, e domenica in trasferta a Cagliari la Ferrini”.

Inizia il 2023 con due partite già la prima settimana.

La settimana che sta per iniziare i viola sono attesi da due partite. “Da una parte, tutti dovrebbero capire che essendo un campionato di dilettanti , un tour de force del genere e deleterio – afferma Marini -, ma dall’altra siamo contenti perché già giovedì abbiamo l’occasione di riscattarci sul campo. E il Lanusei sarà subito un banco di prova importante per vedere le nostre doti di reazione. Auguriamo a tutti un buon 2023 col proposito che sia per tutti noi carico di fame agonistica e determinazione, perchè di sicuro non abbiamo la pancia piena“.

THARROS: Stevanato, Sardo, Lasi, Tetteh, Sanna, Grinbaum, Mattea, Usai, Calaresu, Atzori, Sanna. In panchina: Lilliu, Peterle, Sergi, Spiga, Murru, Lonis, Uliana, Enna, Fadda. Allenatore: Nulchis.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Melis, Malesa, Delogu, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Casula, Piemonte, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Spano, Bassu, Molino, Fideli, Murgia, Marongiu, Saiu, Mourot. Allenatore: Marini.

RETI: 14′ Sanna (T), 30′ Usai, 6’2t Ruzzittu (S)

AMMONIZIONI: Lasi (T), Tetteh (T) x2 , Sardo (T), Grinbaum (T), Muzzu, Ruzzittu, Saggia.

ESPULSIONI: Tetteh (T)

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui