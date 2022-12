Il bilancio di Tempio per il 2022.

A Tempio le famiglie in difficoltà sono priorità per l’amministrazione comunale. Ne dà notizia l’assessore ai Servizi Sociali e Urbanistica, Anna Paola Aisoni, la quale ha sottolineato la coesione della Giunta per l’impegno nel 2022.

Nel 2022 il Comune ha ottenuto importanti risorse portate a casa dalla partecipazione a bandi Pnrr, come 215mila euro a sostegno delle capacità genitoriali e della prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini e 715mila euro, cui si sono aggiunti fondi regionali per i percorsi di autonomia per persone con disabilità. Nella città è nato il Centro per la famiglia, grazie a un finanziamento ANCI di 25mila euro. Punto di riferimento fondamentale per il territorio e i comuni del distretto è il Plus grazie al quale è possibile l’attivazione di servizi importanti come il Servizio educativo territoriale e il Servizio assistenza domiciliare che verrà potenziato con 1milione di euro grazie a un finanziamento ottenuto attraverso il Pnrr.

Altri impegni dell’amministrazione riguardano anche la collaborazione con la Caritas, con cui il Comune ha sottoscritto una convenzione. Di fondamentale importanza le risorse destinate al centro “Dimmi ti ascolto”, al coordinamento pedagogico e al Centro di Aggregazione Sociale che è passato da tre giornate settimanali ad un’apertura che va dal lunedì al venerdì per i giovani, con il sabato dedicato agli anziani che in autogestione svolgono diverse attività.

Da non dimenticare i voucher sport e le risorse dedicate ai centri estivi che hanno impegnato fondi per 129.195 euro di cui 11.076 euro di fondi statali e il resto comunali con la frequenza di 184 minori. E poi l’assistenza scolastica specialistica e i contributi straordinari. Sul fronte urbanistica e Piano Urbanistico Comunale in questi due anni sono state esaminato le 63 osservazioni presentate dai privati che sono già passate in Consiglio comunale e sono state trasmesse alla Regione. Il Comune adesso si trova in fase di co-pianificazione con la Regione per le osservazione che la stessa ha fatto al Puc e agli ultimi incontri che porteranno all’adozione definitiva e al raggiungimento del traguardo finale. Anche la rigenerazione urbana ha dato i suoi frutti. Precorritrice nel 2016, l’amministrazione ha concretizzato i principi della Rigenerazione con un piano che ha portato all’ottenimento di 20milioni di euro di finanziamenti (destinati a Gauss, scuola Rinascita, ex Omni e altri interventi).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui