Calcio, il San Teodoro-Porto Rotondo a Gavoi in cerca di una svolta

Difficile trasferta a Gavoi per il San Teodoro-Porto Rotondo.

Il San Teodoro-Porto Rotondo, reduce da una brillante vittoria casalinga contro la Ferrini, che ha permesso alla squadra di portarsi fuori dalla zona calda della classifica, oggi cerca la definitiva svolta a Gavoi contro il Taloro, per allontanarsi in modo più consistente dalla zona retrocessione.

L’occasione è ghiotta, perché il Taloro è una diretta concorrente per la salvezza e si trova sotto di un punto rispetto ai galluresi. Avversario difficile in casa il Taloro, che due domeniche fa ha battuto 2 a 0 la ex capolista Monastir, e quindi, nonostante la classifica, ha i mezzi per mettere in difficoltà qualunque squadra.

La vittoria contro la Ferrini.

La vittoria contro la Ferrini Cagliari ha dato morale ai viola guidati da Malu. I Cagliaritani, battuti con la doppietta di Sanchez, non sono andati oltre al gol della bandiera siglato da Camba, e sono ultimi in classifica, vista la concomitante vittoria del Barisardo contro il Tempio.

Le parole di mister Malu sulla vittoria contro la Ferrini.

“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo – afferma l’allenatore del San Teodoro-Porto Rotondo Pasquale Malu -. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene. Il gol subito a 10 minuti dalla fine ci ha messo nelle condizioni di soffrire, anche se alla fine non abbiamo rischiato nulla. Anzi, potevamo chiuderla. Una bella reazione dopo Iglesias, sono molto contento. Dedico la vittoria a mio suocero e a mio cognato, che non stanno passando un bel momento: spero che si possano riprendere presto”.

