Parla Mister Malu del San Teodoro-Porto Rotondo.

Un pareggio domenica scorsa contro il Li Punti per smuovere la classifica non soddisfa pienamente l’allenatore del San Teodoro-Porto Rotondo Pasquale Malu. Che a mente fredda commenta: “Meritavamo di vincere”.

Coi sassaresi un 2 a 2 altalenante, coi galluresi che sono andati in vantaggio con Ruzzittu, sono stati raggiunti con la rete di Oggiano e superati dal Li Punti col gol di Castigliego e hanno pareggiato i conti con Mauro. “Con un po’ di cattiveria in più sottoporta, un po’ di attenzione in più nella nostra area, per le occasioni create e per il gioco espresso, avremmo meritato di portarla a casa. C’era anche un tempo polare, grandine, pioggia, vento, ma abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista”, un po +1, po più attenzione, un po più di cattiveria sotto porta, ha una porta a casa”.

Oggi l’importante sfida contro l’Alghero, squadra che si è assestata, per il momento, a metà classifica: “Quella di oggi contro l’Alghero è una sfida cruciale. E cade prima di Natale, dobbiamo fare punti perchè poi saremo contro il Calangianus. Abbiamo ancora Muzzu squalificato, però spero di recuperare qualcuno degli infortunati”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui