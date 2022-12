Calcio, il San Teodoro-Porto Rotondo perde a Sassari contro il Latte Dolce

Il San Teodoro- Porto Rotondo resta in zona playoff nonostante la sconfitta e una classifica cortissima.

Il San Teodoro-Porto Rotondo perde 0 a 2 al Vanni Sanna di Sassari contro il Latte Dolce, squadra in lizza per la vittoria finale del campionato, giocando una buona gara, con diverse occasioni per passare in vantaggio sciupate sullo 0 a 0. I gol della squadra sassarese sono maturati negli ultimi 6 minuti del primo tempo. Il primo al 39′, quando portiere e difensore dei viola non si capiscono, e il pallone viene rinviato in fallo laterale. Dopo la rimessa il pallone arriva a Piredda, che con un gran tiro da fuori area lo manda in rete. Al 46′ in contropiede arriva il 2 a 0 dei sassaresi con Scognamillo, che tutto solo in area non sbaglia.

Ripresa più equilibrata, il San Teodoro al 25′ avrebbe la possibilità di riportarsi in partita con un calcio di rigore, ma Ruzzittu dagli 11 metri sbaglia, e la partita scivola verso la fine senza ulteriori occasioni da annotare.

“Abbiamo giocato bene contro un’ottima squadra“, afferma Simone Marini, allenatore dei Galluresi. “Un campo glorioso ma col terreno pesante, erba allentata, che ha penalizzato il nostro gioco. Il Latte Dolce è una squadra da categoria superiore, e perdere qui poteva starci, sapevamo che alla minima distrazione ci avrebbero puniti. Abbiamo avuto anche l’occasione di andare in gol su rigore, ma lo abbiamo sbagliato. Non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi perché hanno dato tutto quello che avevano. Abbiamo anche provato ad alzare il livello agonistico e il tasso offensivo, ma non siamo riusciti a rientrare in partita. Abbiamo finito il girone di andata con un buon bottino di punti ma non abbiamo assolutamente la pancia piena. Abbiamo già voglia di tornare in campo per riprendere la strada interrotta, per riprendere da dove avevamo lasciato, consci che le partite sono tutte difficili, e con la speranza di fare bene anche nel girone di ritorno”.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Melis, Malesa, Delogu, Frisciata, Muzzu, Varrucciu, Marongiu, Saiu, Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Spano, Bassu, Piemonte, Fideli, Murgia, Deiana, Pala, Del Duca.

SASSARI CALCIO LATTE DOLCE: Congiunti, Pireddu, Canu, Cabeccia, Russu, Piga, Tuccio, Saba, Piredda, Marcangeli, Scognamillo. In panchina: Panai, Serra, Olivera, Padovani, Muglia, Scanu, Salaris, Sanna, Grassi.

RETI: 39′ Piredda (L), 46′ Scognamillo (L)

AMMONIZIONI: Pireddu (L), Saba (L), Saiu (S), Molino (S), Delogu (S), Varrucciu (S).

