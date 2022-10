Calcio, il San Teodoro-Porto Rotondo vince e resta a un punto dalla zona playoff

Il San Teodoro-Porto Rotondo conferma il buono stato di forma vincendo in trasferta.

I viola di mister Marini si confermano una delle squadre più in forma del campionato battendo in trasferta per 2 a 1 il Bosa e restando a un solo punto di distanza dalla zona playoff. La trasferta, che è sempre stata ostica per le squadre di Marini, ha visto i galluresi attaccare a testa bassa fin dal primo minuto, andare in svantaggio e vincere in rimonta.

Il San Teodoro-Porto Rotondo parte forte ed ha la prima occasione già al primo minuto con Malesa, che calcia al volo dal limite dell’area non riuscendo a indirizzare il pallone verso la porta bosana. Diverse le occasioni per i viola nei primi 20′. Poi il Bosa prende le misure, riuscendo a limitare le offensive avversarie e alzando il baricentro, senza però mai impensierire i galluresi: 0 a 0 al termine della prima frazione.

Nel secondo tempo l’inerzia è la stessa, e il Bosa trova il vantaggio al 2′ con Pucinelli, che di punta riesce a infilare in rete un bell’assist di Di Angelo, che si era insinuato bene tra le linee sulla trequarti. I viola non si scompongono e al 12′ trovano il pareggio con Mulas che sigla il pareggio presentandosi solo davanti al portiere dopo una triangolazione tra Saggia e Ruzzittu. Al 25′ è Ruzzittu a trovare la rete del definitivo 2 a 1, infilando in rete il secondo assist di giornata di Saggia, che aveva impostato l’azione in collaborazione con Casula. Il San Teodoro-Porto Rotondo avrebbe anche un paio di occasioni per chiudere la partita, senza riuscire a concretizzarle, e salva il risultato con Melis, che nei minuti finali in tuffo riesce a mandare in angolo un bel tiro da fuori area dei padroni di casa.

Una vittoria che permette ai galluresi di stare a solo un punto in classifica dalla zona playoff, pur con una classifica molto corta: “Abbiamo sfatato il tabù di Bosa, da dove storicamente tornavamo senza punti – afferma l’allenatore del San Teodoro-Porto Rotondo Simone Marini -. Oggi abbiamo fatto una bellissima vittoria in rimonta, giocando anche un buon primo tempo in cui abbiamo avuto più di una occasione per andare in vantaggio. Nel secondo tempo ci siamo trovati in svantaggio, ma c’è stata una bellissima reazione della squadra, con diverse occasioni per chiuderla. Anche loro hanno avuto una grande occasione per pareggiare nel finale, ma la vittoria è stata netta, pulita, senza discussione. Ci fa piacere perchè è sempre stata una trasferta difficile per noi, il Bosa veniva da un ottimo periodo ed è un’ottima squadra, sicuramente più forte degli altri anni, per noi è una vittoria che vale doppio e ci dà continuità”.

Il San Teodoro-Porto Rotondo è stabilmente nella parte alta della classifica: “Il nostro obiettivo rimane raggiungere la salvezza il prima possibile – spiega Marini -. Non ci facciamo illudere da qualche risultato positivo, perchè il campionato è lunghissimo e quest’anno più che mai è una corsa a tappe, non si possono sbagliare due partite perchè in un attimo ci si trova risucchiati nella parte bassa della classifica. Noi dobbiamo arrivare a dare continuità ai nostri risultati, a continuare a costruire una buona base, che già c’è, per raggiungere una classifica tranquilla e toglierci delle soddisfazioni. Il secondo obiettivo è quello di fare crescere l’entusiasmo che sentiamo e che abbiamo intorno, perchè è bello per noi, per il San Teodoro, per il Porto Rotondo, per i ragazzi, per i tifosi. Con l’aiuto dei dirigenti, che non ci fanno mancare nulla, si sta costruendo qualcosa di molto bello, mattone dopo mattone, senza fare voli pindarici, domenica dopo domenica. E’ l’unico modo possibile, e ci sono tutti i presupposti per far crescere una realtà concreta e importante, dando lustro ai nostri giocatori e valorizzando i giovani, che stanno facendo benissimo”.

Per Davide Delogu, terzino sinistro della squadra gallurese, la squadra non deve guardare la classifica: “Speriamo di arrivare più in alto possibile. Dopo le prime giornate è difficile fare una previsione su come finirà il campionato, gli alti e bassi sono fisiologici, ma speriamo di continuare così il più a lungo possibile. Per il momento meritiamo la posizione in classifica, ci hanno anche tolto un punto che avevamo conquistato sul campo contro il Sant’Elena Quartu, e abbiamo perso una partita sporca a Villacidro, quindi potevamo avere anche più punti, e quelli che abbiamo sono tutti meritati. Abbiamo anche già affrontato diverse squadre tra le più forti, quindi ci siamo e possiamo continuare a fare bene.”

Il giocatore sta giocando con continuità come terzino: “Non è il mio ruolo ideale, ma mi sto trovando bene e sto giocando con continuità e l’importante è ripagare il mister di questa opportunità. Se entro in campo con la giusta attenzione e la giusta concentrazione, anche con l’aiuto dei compagni, posso fare bene in qualsiasi ruolo: dove il mister mi mette, gioco. Il mio obiettivo è fare più presenze possibili”.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Melis, Frisciata, Delogu, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Casula, Malesa, Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Fideli, Piemonte, Saiu, Cianfrocca, Murgia, Mourot, Deiana, Marongiu. Allenatore: Marini.

BOSA: Sechi, Ledda, Pischedda, Unali, Pucinelli, Giaracuni, Carboni M., Spano, Di Angelo, Romanazzo, Imoh. In panchina: De Gaetanis, Riu, Dieng, Nonu, Maida, Carboni R, Carboni S., Faye, Mattiello. Allenatore: Carboni S.

RETI: 2’st Pucinelli (B), 12′ st Mulas (S), 25′ st Ruzzittu (S)

AMMONIZIONI: Romanazzo (B), Carboni M. (B), Faye (B), Muzzu (S), Molino (S), Frisciata (S), Varrucciu (S), Mulas (S), Piemonte (S), Melis (S).

ESPULSIONI: nessuna.

