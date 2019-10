I bianchi raggiunti sul pareggio al 92′

Contro la Pianese l’Olbia cerca ulteriori conferme della risalita e dei progressi auspicati da mister Filippi. I galluresi conducono una gara ordinata e attenta, davanti a un avversario che prova a fare la sua partita e a costruire le proprie occasioni, senza andare in gol nel primo tempo. Solo un palo per la Pianese, con Bianchi, e un altro per l’Olbia, con Parigi. Nella ripresa, l’Olbia si porta in vantaggio all’inizio della ripresa con Ogunseye, che insacca di testa un bel cross di Pitzalis al 48′. La Pianese è scossa, non reagisce. Gli olbiesi sembrano controllare senza difficoltà il risultato e pensano di aver chiuso la partita all’80’, quando Pitzalis va via in fascia e viene fermato con le cattive al limite dell’area. Espulsione per Gagliardi e calcio di punizione dal limite per l’Olbia, battuto imparabilmente da La Rosa per il 2 a 0 dei bianchi. La Pianese si direbbe cotta e mangiata, fino allo scadere del 90′ minuto. Poi, i padroni di casa accorciano le distanze al 91′ con Regoli, che infila in rete un pallone proveniente da calcio d’angolo. E un minuto dopo arriva il surreale pareggio, con Catanese, che in torsione, trafigge Crosta per il 2-2. La Rosa prova di testa a riacciuffare la vittoria, ma è l’ultima occasione della partita, e il pallone va fuori.

L’Olbia torna a casa con l’amaro in bocca, e la certezza di aver perso due punti in due minuti di bassa tensione. Domenica al Nespoli sarà ospite la Pro Vercelli, una delle più forti del girone.

TABELLINO

Pianese-Olbia 2-2 | 12ª giornata Serie C

PIANESE: Fontana, Ambrogio, Gagliardi, Dierna, Seminara [32′ Carannante (85′ Montaperto)], Bianchi (57′ Regoli), Simeoni, Catanese, Benedetti G., Udoh, Momentè (57′ Rinaldini). A disp.: Sarini, Cason, Benedetti Lo., Vavassori, Figoli, Benedetti Lu. All.: Marco Masi.

OLBIA: Crosta, Mastino, Gozzi, La Rosa, Pitzalis, Lella (74′ Verde), Muroni, Biancu, Manca (91′ Miceli), Parigi (66′ Doratiotto), Ogunseye. A disp.: Van der Want, Barone, Dalla Bernardina, Zugaro, Demarcus. All.: Michele Filippi.

ARBITRO: Fabio Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto). Assistenti: Stefano Galimberti e Davide Conti di Seregno.

MARCATORI: 48′ Ogunseye, 81′ La Rosa, 91′ Regoli (P), 93′ Catanese (P)

AMMONITI: 63′ Mastino, 86′ Montaperto (P)

ESPULSI: Al 79′ Gagliardi per fallo su Pitzalis lanciato a rete. Al 96′ Sarini (P) dalla panchina

NOTE: Recupero: 2′ pt, 8′ st

