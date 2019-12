Calcio, Serie D: oggi si recupera Muravera – Budoni

Convocati gli Allievi regionali Cristian Spano, Simone Fumu , Salvatore Mameli, Martino Careddu

Questo pomeriggio si recupera la partita Muravera – Budoni, valida per la 17′ giornata del campionato di Serie D e rinviata lo scorso 22 dicembre a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

La società gallurese, che in settimana ha perso il giocatore Simone Saiu, accasatosi al Guspini, per la trasferta sarrabese ha annunciato la convocazione in prima squadra dei giocatori Cristian Spano, Simone Fumu, Salvatore Mameli, Martino Careddu, componenti della squadra che disputa il campionato Allievi Regionali. Ancora incerto se uno di loro avrà modo di esordire, la convocazione in prima squadra rappresenta in ogni caso un premio per le prestazioni dei giocatori nel proprio campionato e una tappa fondamentale per la futura carriera di calciatori.

