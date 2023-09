Calcio, torna l’Eccellenza, tante le squadre della Gallura in campo

Torna l’Eccellenza, tante le squadre della Gallura in campo.

Al via oggi il trentatreesimo campionato di calcio di Eccellenza sarda, la vetta del calcio regionale, la “Serie A” isolana, che quest’anno vede in campo numerose squadre della Gallura.

Sarà dell’unico girone della serie l’Ilvamaddalena, che ha allestito uno squadrone pronto a lottare dall’inizio per la testa della classifica, dopo le delusioni della retrocessione e del mancato ripescaggio in Serie D.

Torna nella “Serie A” sarda anche il Tempio del presidente Sechi, che ha allestito una squadra di vertice, dopo la vittoria dello scorso campionato di Promozione. Confermato nella serie il Calangianus, che nella passata stagione ha disputato un campionato tranquillo.

Completa la rosa di squadre della Gallura il San Teodoro-Porto Rotondo di mister Simone Marini reduce dalla terza posizione in classifica “sul campo”. La squadra lo scorso campionato è stata infatti penalizzata di un punto per una questione burocratica.

Il San Teodoro – Porto Rotondo.

La rosa dei viola è più o meno la stessa dell’anno scorso, ma con le importanti defezioni di Murgia e Piemonte, oltre che quella di Fideli. Dalla nuorese arriva il fuoriquota classe 2006 Andrea Animobono. Mentre per sostituire l’attaccante Murgia si punta su Caocci, classe 2005, proveniente dalla Juniores del Budoni e alla prima esperienza coi “grandi”. In entrata anche Federico Mastromarino, classe ’99 ex Torres e Ilvamaddalena, esperto della Serie D, e Gabriele Di Nardo, classe 2004, dalla Nuorese.

Mister Marini attende il pieno recupero di Varrucciu e del giovane Seddaiu, entrambi reduci dalla rottura del crociato anteriore del ginocchio.

“Siamo contenti che sia rimasto circa l 80% della rosa dell anno scorso. Ma sicuramente qualche innesto di qualche adulto ci aiuterebbe”, commenta mister Marini, mentre si vocifera che la squadra stia trattando una mezzala-trequartista di qualità.

