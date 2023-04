Il Tempio vince il campionato e torna in Eccellenza

Il Tempio ha battuto 4-0 il Buddusò e festeggia il ritorno in Eccellenza con due giornate d’anticipo. Nel primo tempo hanno segnato Valenti, Coradduzza e Bulla, poi nella ripresa è arrivato il 4-0 finale di Mossa. Grande festa in campo e sugli spalti al triplice fischio finale che sancisce la vittoria del girone C di Promozione. Il presidente elogia la squadra, l’allenatore e i tifosi e si gode il trionfo.

“Siamo passati dalla Prima categoria all’Eccellenza in due anni, la base del progetto è stata l’anno scorso e quest’anno è stato fatto qualcosa in più”. Il presidente Salvatore Sechi è orgoglioso di questo traguardo, che arriva dopo un “campionato lungo e complesso: le pretendenti erano diverse fino a qualche settimana fa eravamo tutte la”. Ora la festa, con due giornate d’anticipo.

