Alfredo Trentalange è il nuovo presidente nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, eletto ieri dall’Assemblea Nazionale dell’AIA con 193 voti contro i 125 totalizzato dall’uscente Marcello Nicchi.

Tra i risultati delle elezioni spicca anche l’elezione di Serafino Ruoni, presidente della sezione AIA di Olbia, in qualità di delegato effettivo degli ufficiali di gara per la macroarea centro Italia. Questo nuovo incarico elettivo consentirà a Ruoni di partecipare, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale e di rappresentare l’AIA alle Assemblee della FIGC per un quadriennio olimpico.

A sostegno della candidatura di Ruoni, tutti gli 11 voti disponibili tra i delegati sardi, anche 12 voti provenienti dalle altre regioni del centro Italia. Un bottino di 23 preferenze che hanno permesso al presidente della sezione AIA di Olbia di essere il più votato tra i 6 candidati.

“Sono felice del risultato – ha affermato Serafino Ruoni – non solo personale, ma di un intero movimento regionale, col quale negli ultimi anni c’è stata grande sinergia e unanime condivisione di percorsi tecnici e associativi”.

Il nuovo riconoscimento nazionale pone la sezione AIA di Olbia in una posizione di rilievo a livello regionale. Unica sezione sarda a vantare un arbitro nella CAN A, unica sezione sarda ad avere un delegato degli ufficiali di gara. Segno che, al di là della strategia regionale, c’è anche una parte di merito tutta sezionale e personale. “Aver trovato sostegno anche oltre Tirreno – afferma Ruoni – è senza dubbio un riscontro positivo per quel che ho dimostrato“.

Al di là del successo di politica associativa, Ruoni, che è stato riconfermato nel mese di dicembre alla guida della Sezione AIA di Olbia, con il suo Direttivo, è concentrato sulla formazione degli arbitri e sulla vita sezionale: “Nonostante questo periodo di sospensione dei campionati siamo particolarmente attivi nella formazione e nel perfezionamento tecnico degli arbitri, unico modo per esser pronti in qualsiasi momento. Continua anche il reclutamento continuo, già da tempo sono aperte le iscrizioni gratuite ai corsi on line per diventare arbitri di calcio della FIGC. Tutti gli interessati potranno chiedere informazioni all’email olbia@aia-figc.it o sui canali social della Sezione di Olbia”.

Di seguito il risultato completo dell’Assemblea Nazionale dell’AIA.

Presidente: Alfredo Trentalange.

Eletti nel in qualità di candidati nella lista collegata al presidente:

BAGLIONI DUCCIO – Vice Presidente AIA

SENESI KATIA – Componente Comitato Nazionale di genere diverso dalla maggioranza degli altri componenti

ZAPPI ANTONIO – Componente Comitato Nazionale Macroregione Nord

MARCONI LUCA – Componente Comitato Nazionale Macroregione Centro

CAVACCINI NICOLA – Componente Comitato Nazionale Macroregione Sud

Vengono altresì eletti Componenti del Comitato Nazionale per le Macroregioni:

ZAROLI ALBERTO (Nord)

PACIFICI CARLO (Centro)

ARCHINA’ STEFANO (Sud)

Come Delegati degli Ufficiali di Gara, vengono eletti per la Macroregione Nord:

MASINI ALESSANDRO

DAL CIN PAOLO

DE FRANCO CRISTIAN

Per la Macroregione Centro:

RUONI SERAFINO

D’AGNESE ANTONIO

SISIA MAURIZIO

Per la Macroregione Sud

GRASSO FRANCESCO

GRECO CHRISTIAN

NAPOLI GIUSEPPE

