Calciomercato, Ragatzu tra Olbia, Arezzo e Modena

Daniele Ragatzu, 29 anni, ex attaccante del Cagliari e dell’Olbia al momento svincolato, cerca squadra in Serie C.

Una trattativa è stata avviata da tempo con l’Olbia Calcio per un suo pronto ritorno tra le fila dei bianchi, che però negli ultimi giorni non pare più così scontato e naturale come prima.

Nella trattativa si sono inserite con forza altre due squadre di Serie C. L’Arezzo, offre un contratto triennale, ma anche il Modena starebbe cercando di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante quartese, che a 29 anni vanta grande esperienza, avendo esordito in Seria A a 17 anni.

