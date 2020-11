È stata l’unica partita del girone G non rinviata.

L’Arzachena Academy è stata protagonista, insieme al Savoia, dell’unica partita del girone G della Serie D non rinviata per Covid-19, terminata 0 a 0. Un ottimo punto quello conquistato dagli smeraldini sul difficile campo di Torre Annunziata grazie ad una grande prestazione corale. La gara, disputata a porte chiuse, ha visto i ragazzi di mister Cerbone pareggiare zero a zero e dopo aver respinto gli assalti dei biancazzurri. Sugli scudi capitan Marco Ruzittu, autore di alcune parate determinanti per il mantenimento del risultato. Nel pomeriggio di mercoledì i biancoverdi saranno di nuovo in campo contro il Gladiator nel recupero della 4 giornata.

“Abbiamo giocato contro una squadra forte che ha qualità e fisicità – ha affermato mister Raffaele Cerbone -. Volevamo fare un’altra partita e proporre il nostro calcio ma l’importante era fare punti e ci siamo riusciti. La sconfitta contro il Cassino ci ha tolto delle certezze e abbiamo perso un po’ di lucidità ma questa partita ci ridà sicurezza. Dobbiamo far crescere i nostri giovani riuscendo a stare sempre sopra la zona calda. La situazione sanitaria generale è difficile e speriamo possa migliorare. Non mi era mai capitato che in un intero girone si disputasse una sola partita, ma la salute viene sempre al primo posto quindi rispetteremo ogni decisione a livello nazionale.”

SAVOIA VS ARZACHENA ACADEMY 0-0

Savoia: 1 Esposito, 4 D’Ancora, 6 Poziello, 9 Orlando, 11 Correnti (41′ s.t. Badje), 17 Caiazzo, 18 Russo, 21 De Rosa, 24 Manzo, 98 Kacorri (11′ s.t. Scalzone), 99 Kyeremateng. A disposizione: 12 Cannizzaro, 3 Nespoli, 5 Porcaro, 8 Langella, 16 Esposito, 20 Mancini, 32 Melillo, 44 Badje, 58 Scalzone. Allenatore: Sig. Aronica

Arzachena: 1 Ruzittu, 4 Bonacquisti, 5 Ungaro, 8 Olivera, 10 Molino, 19 Bachini, 20 Bellotti (32′ s.t. Kassama), 21 Manca, 23 Marinari, 27 Dore, 32 Defendi (40′ s.t. Padovani Celin). A disposizione: 22 Al-Tumi, 2 Urbanski, 3 Paolini, 9 Padovani Celin, 11 Loi, 14 Fossati, 17 Rossi, 18 Kassama, 26 Fusco. Allenatore: Cerbone

Marcatori: /

Ammoniti: Bonacquisti (A), Bachini (A), Defendi (A), Molino (A), Caiazzo (S)

Espulsi: /

Recupero: 6′ p.t. – 6′ s.t.

Note: gara disputata a porte chiuse

