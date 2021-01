Il parco fotovoltaico a Golfo Aranci.

A Golfo Aranci sorgerà un parco fotovoltaico. Il progetto che la società Regener8 Power Limited intende realizzare sarà all’interno dell’area industriale del comune. Il parco fotovoltaico avrà una potenza elettrica di picco circa pari a 4.766 kW su un terreno a destinazione d’uso produttivo e artigianale.



Il progetto prevede anche la costruzione di una nuova linea elettrica aerea in media tensione (MT), che permetterà di allacciare l’impianto alla Rete MT di e-distribuzione tramite un collegamento in antenna alla Cabina Primaria di Olbia, localizzata a circa 2,1 chilometri in linea d’aria dall’impianto.

L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni di CO2, attenendosi agli obiettivi dell’Unione europea, che ha stabilito una riduzione del 40%, rispetto ai valori del 1990, entro il 2030. Il progetto si attiene alla strategia del PEARS, strumento attraverso il quale l’amministrazione regionale persegue obiettivi di carattere energetico, socio-economico e ambientale al 2020, partendo dall’analisi del sistema energetico e la ricostruzione del Bilancio Energetico Regionale (BER).

La giunta regionale ha approvato in via definitiva il Piano “Verso

un’economia condivisa dell’energia”. Attraverso il PEARS vengono individuati gli indirizzi strategici, gli scenari e le scelte operative in materia di energia che l’amministrazione regionale mira a realizzare in un arco temporale medio-lungo.





