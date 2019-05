Sono stati resi noti dal commissario tecnico della Natzionale Sarda Bernardo Mereu per la prima grande sfida della squadra, la partita Sardigna – Còrsica. La sfida, in programma il prossimo 2 giugno allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà disputata nell’ambito del Trofeo Simeoni-Simon Mossa.

Nella lista dei convocati dal ct Mereu spiccano 3 giocatori dell’Olbia calcio, Pinna, Pisano e Ragatzu, e 2 dell’Arzachena, Ruzittu e Nuvoli. Il ritiro della Natzionale si svolgerà a Tempio e Calangianus, dove si terranno gli allenamenti in preparazione della partita.

Portieri

Aresti Simone (Cagliari Calcio)

Ruzittu Marco (Arzachena Costa Smeralda Calcio)

Vigorito Mauro (U.S. Lecce)



Difensori

Cabeccia Marco (A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce)

Caracciolo Antonio (U.S. Cremonese)

Del Fabro Dario (U.S. Cremonese)

Ghiani Giuseppe (Montegiorgio Calcio)

Idda Riccardo (Cosenza Calcio)

Pinna Paride (Casertana F.C.)

Pinna Simone (Olbia Calcio 1905)

Pisano Francesco (Olbia Calcio 1905)

Sirigu Giampaolo (AC Delta Calcio Porto Tolle)



Centrocampisti

Bianchi Daniele (A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce)

Bianco Francesco (A.S.D. Torres)

Bombagi Francesco (Pordenone Calcio)

Deiola Alessandro (Cagliari Calcio)

Giorico Daniele (S.S.D. Virtusvecomp Verona)

Mancosu Marco (U.S. Lecce)

Nuvoli Giuseppe (Arzachena Costa Smeralda Calcio)

Pani Claudio (Sliema Wanderers F.C.)



Attaccanti

Acquafresca Robert (FC Sion)

Cocco Andrea (Calcio Padova)

Mancosu Matteo (Virtus Entella)

Molino Daniele (S.S.D. Unione Sanremo)

Ragatzu Daniele (Olbia Calcio 1905)

Spano Samuele (A.S.D. Polisportiva Budoni Calcio)

Virdis Francesco (Savona FBC)