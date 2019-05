Il trofeo Correre per un respiro.

Continua con il trofeo Correre per un respiro il sodalizio, iniziato nel corso del corso per navigatori e piloti, tra il mondo dei motori e la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus. Il comitato Organizzatori slalom Sardegna, infatti, ha deciso di sostenere la ricerca scientifica sulla fibrosi cistica con una serie di autoslalom che si terranno nel corso del 2019 in varie parti dell’isola.

Il progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi partirà da Pattada domenica 12 maggio con il 3° Slalom Stazione – Pattada e 4° Memorial Tomaso Giagu. La gara, organizzata dall’Associazione motoristica pattadese, si svilupperà lungo un percorso di 3 chilometri.

Correre per un respiro è un’iniziativa nata nel 2016 da un’idea di Rachele Somaschini. Una giovane pilota che ha voluto rendere la sua passione per i motori uno strumento per sensibilizzare gli appassionati di auto sulla fibrosi cistica, malattia da cui lei stessa è affetta. Le donazioni raccolte durante l’evento verranno devolute al finanziamento del progetto di ricerca Task Force for Cystic Fibrosis, promosso in dall’istituto Gaslini e dall’Istituto Italiano Tecnologia di Genova.

(Visited 108 times, 108 visits today)