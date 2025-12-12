Cresce l’Acsi Olbia, il nuovo referente è Marco Gigliotti

Marco Gigliotti alla guida dell’Acsi Olbia.

La decisione dell’Acsi di affidare a Marco Gigliotti il ruolo di delegato territoriale per l’area di Olbia segna l’avvio di un percorso mirato a consolidare la presenza dell’associazione sul territorio. L’incarico nasce con l’obiettivo di promuovere e radicare le attività dell’ente e, allo stesso tempo, di procedere verso la costituzione di un Comitato Territoriale Acsi.

All’interno delle funzioni assegnate, Gigliotti sarà chiamato a rappresentare l’associazione nell’ambito olbiese e a diffonderne finalità e principi, favorendo l’ampliamento delle affiliazioni e dei tesseramenti. Rientra inoltre tra i compiti quello di offrire supporto agli enti affiliati e ai tesserati presenti nella zona, anche per quanto riguarda le attività di segreteria come affiliazioni e procedure di tesseramento. Sarà inoltre chiamato a coordinare, quando necessario, le iniziative associative locali, mantenendo un costante raccordo con gli organismi nazionali e regionali dell’Acsi.

L’incarico, coerente con la natura volontaristica dell’ente, viene svolto a titolo gratuito e ha una durata iniziale di 6 mesi dalla data di conferimento. Al termine del periodo previsto, Gigliotti dovrà presentare una relazione sintetica sulla propria attività e sulle prospettive del movimento Acsi nel territorio di competenza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui