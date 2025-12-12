Gli eventi del weekend

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Casa di Babbo Natale a Golfo Aranci

Nel The Christmas Park di Golfo Aranci, in piazza Cossiga, tra le luci del Luna Park e la grande pista sul ghiaccio, c’è la Vera Casa di Babbo Natale! Scopri gli orari per visitarla

Tempo di Natale, il programma degli eventi ad Aglientu

Il Comune di Aglientu, insieme alla Pro Loco, all’Associazione culturale la Muita e ad altre associazioni locali, propone un ricco calendario di iniziative natalizie che includono musica, cultura, tradizioni, spettacoli e animazione per bambini. Scopri il programma

Mater Olbia apre le porte alla prevenzione e alla longevità

Venerdì 12 e sabato 13 dicembre il Mater Olbia Hospital apre le porte a due giornate

interamente dedicate alla prevenzione e alla longevità. L’Open Day è organizzato in stretta collaborazione con il Prof. Francesco Landi, Direttore del Dipartimento di scienze dell’invecchiamento ortopediche e reumatologiche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Olbia, al via la mostra di beneficenza a Casa Silvia

Dal 12 al 14 dicembre, Casa Silvia di Olbia apre le sue porte a una speciale mostra di beneficenza, un appuntamento pensato per avvicinare la comunità alla solidarietà attraverso l’arte, la creatività e il valore dei gesti condivisi. Per tre giorni, gli spazi di Casa Silvia si trasformeranno in un percorso ricco di colori, forme ed emozioni: opere realizzate con cura, manufatti artigianali, piccoli capolavori nati dalle mani e dal cuore di chi partecipa con entusiasmo a questa iniziativa.

Ad Aglientu la 5° Sagra della Polenta cu li Pulpeddi

Sabato 13 dicembre Aglientu vi aspetta per la 5ª Sagra della Polenta cu li Pulpeddi, un appuntamento ormai tradizionale che animerà Piazza Alivia a partire dalle ore 18:00.

Una serata dedicata ai sapori autentici della tradizione, con la polenta preparata secondo le ricette locali e accompagnata dai caratteristici pulpeddi.

Babbo Natale Vien dal mare a Olbia

Manca poco alla IX edizione di Babbo Natale Vien dal mare sabato 13 ore 15.30 . Come sempre sarà un’occasione dove la passione per il mare e per la danza si incontrano in un’evento di solidarietà tutto dedicato ai bambini con l’associazione Onlus Pollicino.

