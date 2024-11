Buddusò si prepara alla nuova Cronoscalata di Tandalò

A Buddusò prosegue la partnership tra la Cronoscalata di Tandalò e il Ter

La cronoscalata sarda di Buddusò unica nel suo genere rafforza la sua collaborazione con il TER – Tour European Rally di cui sarà Promotional Event, consolidando la sua posizione nel panorama internazionale del motorsport. “L’attesa cresce per la nuova edizione della Cronoscalata su Terra di Tandalò, in programma dal 22 al 24 novembre, che quest’anno vedrà ancora una volta la collaborazione con il TER – Tour European Rally di cui Tandalò sarà Promotional Event. Questa partnership, avviata nel 2023 per valorizzare la manifestazione e accrescere la sua diffusione internazionale, continua a rafforzarsi anche per il 2024 nell’ottica di una sempre maggiore promozione del territorio e dell’evento sportivo”.

“La Cronoscalata di Tandalò, famosa per il suo percorso sterrato spettacolare immerso nel contesto mozzafiato del parco eolico di Buddusò, rappresenta una tappa promozionale importante per il TER – Tour European Rally, che promuove le competizioni rallystiche e le bellezze turistiche delle località ospitanti. Grazie a questa sinergia, l’evento ha guadagnato una crescente visibilità a livello internazionale arrivando a toccare oltre il 95% del globo. La serie è distribuita oggi con trasmissioni in oltre 115 paesi e una copertura che supera i 21 milioni di visualizzatori. La visibilità del campionato è garantita da partnership con emittenti e piattaforme leader in Europa, Africa, Medio Oriente, Asia e Americhe, tra cui MOTORVISION TV, beIN SPORTS, SUPERSPORT e MAV TV. La presenza cross-platform su TV e piattaforme digitali consente agli appassionati di accedere agli eventi TER su scala mondiale, confermando la portata internazionale della serie”.

“Il TER – Tour European Rally, di cui Tandalò sarà Promotional Event, è nato con l’obiettivo di mettere in risalto i migliori rally su percorsi misti di sterrato e asfalto in tutta Europa, e Tandalò, con il suo tracciato unico, incarna perfettamente questo spirito pur non facendo parte del calendario sportivo della serie. L’edizione 2024 promette di offrire, ancora una volta, spettacolo e adrenalina pura, con equipaggi provenienti da tutto il continente pronti a sfidarsi per il prestigioso titolo di Re di Tandalò e provare ad abbassare il record della cronoscalata, che ad oggi appartiene a Gigi Galli”.

“Il programma del weekend inizierà venerdì 22 novembre con le verifiche tecniche e amministrative, seguite dalle ricognizioni del percorso. Sabato 23 novembre, gli equipaggi affronteranno lo shakedown e le prime tre prove speciali vere e proprie, mentre la giornata decisiva, domenica 24 novembre, culminerà con le ultime due salite cronometrate e il Manscione finale delle 14.30, che decreterà il vincitore assoluto dell’evento assegnando il titolo di Re di Tandalò”.

