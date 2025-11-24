Edizione da record per la Cronoscalata di Tandalò, ecco il podio

Ecco il podio della nona Cronoscalata di Tandalò

La nona Cronoscalata di Tandalò del 2025 è stata un’edizione da record, ecco il podio al termine delle prove in Gallura. “Un tracciato di 5 km interamente su sterrato, quest’anno reso ancora più spettacolare da una coltre di neve che ha messo alla prova abilità, sangue freddo e tecnica dei 140 piloti provenienti da tutto il mondo”. Così spiegano dal Comune di Buddusò. “Nonostante le condizioni estreme, la competizione è stata un concentrato di adrenalina e spettacolo, con un livello altissimo di performance”.

Ecco il podio 2025

Pierre Louis Loubet – Jean Francois Mancini (Toyota Yaris) Pontus Tidemand – David Olsson (Skoda Fabia RS) Valentino Ledda – Claudio Mele (Skoda Fabia RS)

“Quirico Fundoni vince il Trofeo D’Italia, al Secondo Posto il Quindicenne Bernardo Bitti. Un risultato straordinario che ha confermato, ancora una volta, il valore sportivo e internazionale della gara.

Oltre al parterre internazionale, un grazie speciale va ai piloti locali, che con passione, coraggio e determinazione hanno rappresentato il territorio nel migliore dei modi, contribuendo a rendere l’evento ancora più sentito e partecipato”.

“Ma la Cronoscalata di Tandalò non è solo motorsport: è un evento che porta vita, turismo e visibilità al territorio. Le strutture ricettive di Buddusò e dei paesi limitrofi hanno registrato il tutto esaurito, a conferma dell’enorme impatto che questa manifestazione ha sull’economia locale.

Un grazie va inoltre agli organizzatori, Tandalò Motorsport e DrivEvent Adventure, e a tutti i collaboratori che, con impegno e professionalità, hanno reso possibile un’edizione così memorabile.

Tandalò si conferma ancora una volta la casa dell’emozione, del rombo dei motori e delle sfide impossibili”.

