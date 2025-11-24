Edizione da record per la Cronoscalata di Tandalò, ecco il podio

24 Novembre 2025

di Pietro Chiaese

Ecco il podio della nona Cronoscalata di Tandalò

La nona Cronoscalata di Tandalò del 2025 è stata un’edizione da record, ecco il podio al termine delle prove in Gallura. “Un tracciato di 5 km interamente su sterrato, quest’anno reso ancora più spettacolare da una coltre di neve che ha messo alla prova abilità, sangue freddo e tecnica dei 140 piloti provenienti da tutto il mondo”. Così spiegano dal Comune di Buddusò. “Nonostante le condizioni estreme, la competizione è stata un concentrato di adrenalina e spettacolo, con un livello altissimo di performance”.

Ecco il podio 2025

  1. Pierre Louis Loubet Jean Francois Mancini (Toyota Yaris)
  2. Pontus TidemandDavid Olsson (Skoda Fabia RS)
  3. Valentino LeddaClaudio Mele (Skoda Fabia RS)

Quirico Fundoni vince il Trofeo D’Italia, al Secondo Posto il Quindicenne Bernardo Bitti. Un risultato straordinario che ha confermato, ancora una volta, il valore sportivo e internazionale della gara.
Oltre al parterre internazionale, un grazie speciale va ai piloti locali, che con passione, coraggio e determinazione hanno rappresentato il territorio nel migliore dei modi, contribuendo a rendere l’evento ancora più sentito e partecipato”.

“Ma la Cronoscalata di Tandalò non è solo motorsport: è un evento che porta vita, turismo e visibilità al territorio. Le strutture ricettive di Buddusò e dei paesi limitrofi hanno registrato il tutto esaurito, a conferma dell’enorme impatto che questa manifestazione ha sull’economia locale.
Un grazie va inoltre agli organizzatori, Tandalò Motorsport e DrivEvent Adventure, e a tutti i collaboratori che, con impegno e professionalità, hanno reso possibile un’edizione così memorabile.
Tandalò si conferma ancora una volta la casa dell’emozione, del rombo dei motori e delle sfide impossibili”.

