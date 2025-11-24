Gli aeroporti di Olbia e Alghero si tingono di rosso contro la violenza sulle donne

Gli aeroporti del nord Sardegna aderiscono alla campagna contro la violenza sulle donne.

Domani, gli aeroporti di Alghero e Olbia si tingono di rosso per dire basta alla violenza contro le donne. In occasione della Giornata mondiale, nei due scali luci, panchine, sedie vuote, scarpette e messaggi per ricordare chi non c’è più e per spingere tutti a fare la propria parte.

LEGGI ANCHE: Violenza sulle donne, a Olbia un corso di autodifesa gratuito

Alghero.

Diverse le installazioni nei due aeroporti del nord Sardegna. Ad Alghero la Main hall sarà immersa nella luce rossa per tutto il 25 novembre. Al centro della hall tornerà la panchina rossa con il totem che ne spiega il significato. Nelle aree check-in e partenze decine di sedili resteranno volutamente vuoti, riservati alle donne vittime di femminicidi che non potranno più occuparli. Si tratta di un’immagine forte e silenziosa che invita a non voltarsi dall’altra parte. Il “Muro delle Parole”, invece, è uno spazio aperto dove lasciare pensieri, firme, promesse personali.

LEGGI ANCHE: Violenza contro le donne, ecco come denunciare a Olbia e Gallura

Olbia.

A Olbia il banco check-in sarà rosso, simbolo permanente del tema all’interno dell’aeroporto, diventerà il cuore pulsante della giornata e il banco maggiormente utilizzato. Sui ledwall verrà trasmesso in continuo il video “Mettiamo un punto”, un appello chiaro e diretto alle donne affinché trovino il coraggio di denunciare gli abusi. Nell’area Food & Beverage dell’aerostazione ci sarà un’installazione con le scarpette rosse accanto a una sedia rossa vuota. Quest’ultima ricorderà che ogni posto vuoto ha un nome e una storia di ogni donna che non deve più ripetersi.

LEGGI ANCHE: Violenza contro le donne, ecco come denunciare a Sassari e provincia

Campagna nazionale.

Le due iniziative si inseriscono nella campagna nazionale coordinata da Assaeroporti: per tutto il 25 novembre i canali social degli aeroporti italiani pubblicheranno contenuti condivisi per mantenere alta l’attenzione sul fenomeno. Gli Aeroporti di Alghero e Olbia invitano passeggeri, personale e tutta la comunità aeroportuale a partecipare attivamente: fermarsi un istante, leggere, scrivere sul Muro delle Parole e condividere i messaggi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui