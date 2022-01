Dalla velocità del servizio a Hemingway: le curiosità su Berrettini

Ha chiuso il 2021 al settimo posto della classifica ATP, con 4568 nel sacco, e iniziato il nuovo anno con un ottimo cammino agli Australian Open. Matteo Berrettini vola e, con lui, anche il tennis italiano. Il campione romano sta vivendo un momento d’oro, fatto di successi, riconoscimenti e soddisfazioni a livello internazionale. L’ultimo, fuori dal campo di gioco: Boss ha annunciato che il classe 1996 ha firmato una capsule collection, Boss X Matteo Berrettini, uscita il 17 gennaio.

La collezione non contiene solamente articoli da tennis come il cappellino, la polo, i pantaloncini e i polsini: ma anche e elementi essenziali dell’easywear, come la t-shirt abbinata a una felpa con cappuccio e pantaloni casual.

Questa è solo una delle curiosità che riguardano Matteo Berrettini: ecco riportate di seguito le altre.

Velocità del servizio: il servizio di Berrettini è uno dei più veloci nel mondo del tennis. Una sua battuta viaggia, in media, intorno ai 235 chilometri orari. Non male. Due cuori e una… racchetta: Matteo Berrettini è fidanzato con Ajla Tomljanovic, anche lei tennista professionista. Il romano e la croata fanno coppia fissa ormai da diversi anni e, sui social, condividono spesso scatti insieme. La passione per il calcio: quando non è impegnato sul campo, Berrettini ama guardare il calcio, sua grande passione da quando era piccolo. Nonostante sia nato a Roma, è un grande tifoso della Fiorentina come suo nonno Piero, ex dipendente alla Olivetti, da cui ha ereditato questo amore. Federer è il suo idolo: un campione di tennis come lui non poteva che avere come idolo un altro grandissimo tennista. Come ammesso più volte nelle sue interviste, Berrettini stima Federer, incontrato in una partita ufficiale solamente una volta. Il cinema di Tarantino: altro che film banali. Quando si rilassa al cinema, Matteo Berrettini sceglie solo grandi pellicole. In particolare, è un grande fan dei film di Stanley Kubrick, Quentin Tarantino e Sergio Leone. Letture di livello: anche per quanto concerne i gusti letterari, il tennista romano ha il palato fine. I suoi autori preferiti sono Bukowski ed Hemingway, di cui ha ammesso aver letto diverse opere. A tutto gas: Berrettini è un grande appassionato di motori e auto da corsa. Attualmente guida una Peugeot 508. Le imperfezioni? No grazie: come raccontato dal suo amico e mental coach, Stefano Massari, Berrettini “non accetta tanto le imperfezioni, le sbavature, ma più degli stati d’animo che tecniche”. Un giro da campione: Matteo Berrettini, nell’estate 2021, era sul pullman scoperto della Nazionale italiana di calcio che sfilava tra le vie di Roma. I ragazzi di Mancini festeggiavano la vittoria agli europei contro i padroni di casa dell’Inghilterra, il tennista il suo secondo posto a Wimbledon. One Extraordinary Year: One Extraordinary Year è il docu-film firmato Red Bull che ha come protagonista anche il classe 1996 romano. Si tratta di un documentario in cui i migliori atleti di tutto il mondo raccontano come hanno vissuto il 2020, tra eventi rimandati, preparazione a casa e le aspettative per il futuro.