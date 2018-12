I premi per il rally da parte del Coni.

Si è tenuta la manifestazione Benemerenze Sportive organizzata dal CONI della Provincia di Sassari e Olbia-Tempio. Un evento sempre tanto atteso da tutti gli sportivi che si sono distinti a livello nazionale, conquistando la vittoria di campionati e trofei. Quest’anno la Gallura brilla nel settore rally, culla dell’automobilismo sardo, in modo particolare le piccole cittadine di Calangianus e Luras.

L’importante riconoscimento da parte del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è stato per Maurizio Diomedi e Giuseppe Pirisinu che sono stati premiati con la Benemerenza Sportiva per i titoli conquistati e per essersi distinti a livello nazionale nel settore Rally.

Maurizio Diomedi (Porto Cervo Racing), pilota affermato, nelle ultime due stagioni ha vinto per ben due volte la Coppa Italia. Da incorniciare anche l’importante percorso di crescita di Giuseppe Pirisinu (Team Autoservice Sport), a bordo della piccola Peugeot 106 A6 ha trionfato nella Coppa Italia, vincendo con Andrea Gallu il trofeo riservato al raggruppamento R2/K10/A6 correndo oltre che in Sardegna anche in Campania e Toscana per diverse volte. Inoltre il giovane co-driver vanta anche un gettone molto importante sia nel Mondiale WRC sia nel Campionato Europeo Auto Storiche.

(Visited 38 times, 38 visits today)