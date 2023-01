Pareggio per il San Teodoro-Porto Rotondo.

Il San Teodoro-Porto Rotondo pareggia 2 a 2 a Cagliari contro la Ferrini, in un campo storicamente proibitivo per le squadre di Marini. Bella partita fin da subito, il San Teodoro-Porto Rotondo inizia in attacco, con Piemonte che avanza sulla sinistra e viene atterrato al limite dell’area nella prima azione della partita. Ruzzittu batte la punizione e trova il gol, quando siamo ancora al primo minuto. Al 15′ viene annullato per fuorigioco un gol alla Ferrini, che pareggia al 43′ su rigore compiuto in uscita da Melis: Camba dal dischetto non sbaglia.

La ripresa inizia con lo stesso ritmo, con la sistematica ricerca di Camba anche con lanci a scavalcare il centrocampo da parte della Ferrini. Al 10′ Saggia e Casula pressano la difesa cagliaritana in uscita e riescono a rubare il pallone alla Ferrini: Casula a tu per tu col portiere non sbaglia. Al 28′ la Ferrini Cagliari pareggia con un bel tiro al volo di Sigismondo, che batte Luca Melis trasformando l’assist di testa di un compagno. Il San Teodoro-Porto Rotondo sfiora la rete del clamoroso vantaggio nei minuti di recupero con un tiro al volo di Murgia che è uscito di un soffio. La partita termina Col risultato di 2 a 2, il risultato più giusto per le occasioni che si sono viste durante la partita.

Soddisfatto Simone Marini: “È stata una partita tosta, contro una squadra forte. Siamo partiti benissimo, e abbiamo fatto una buona gara per tutta la prima parte del primo tempo. Poi abbiamo lasciato campo alla Ferrini, che è salita, ci ha fatto abbassare molto, e sul finale del primo tempo di uscita a pareggiare su rigore. Nel secondo tempo sono partiti più forte loro, Noi siamo stati un po’ attendisti, pur cercando di ripartire, non eravamo aggressivi come al solito anche se non siamo stati a guardare, e siamo riandati in vantaggio. Poi loro si sono riversati in avanti e sono riusciti a pareggiare per la seconda volta. Il pareggio è il risultato più giusto. Sapevamo che la Ferrini è una squadra piena di buoni giocatori e in ottima salute, e siamo contenti perché è un ottimo punto, che ci permette di smuovere la classifica e di tornare imbattuti da qui, dove difficilmente in passato riuscivamo a fare risultati utili. La doppia soddisfazione sta nel fatto che anche chi non gioca costantemente da titolare e chi subentra dà sempre il proprio contributo, vuol dire che siamo tutti sul pezzo”.

Soddisfatto anche Samuele Saggia: “Siamo soddisfatti del campionato che stiamo facendo. Dopotutto, eravamo partiti con l’obiettivo della salvezza, che per il momento rimane il nostro obiettivo, ma con la volontà di migliorare il risultato dello scorso anno. Le squadre più forti del campionato, per come le ho viste giocare, sono senza dubbio il Latte Dolce, che per me è la corazzata favorita per la vittoria del campionato, e il Carbonia, che è un’ottima squadra.

Saggia è titolare fisso nel centrocampo di Marini da diverse stagioni, un centrocampo che di anno in anno ha cambiato le altre pedine, e forse quest’anno ha fatto il salto di qualità: “Piemonte, Saiu, Pala, sono tutti giocatori forti e fondamentali per la squadra, Molino è un punto di riferimento a cui dai il pallone sapendo che verrà gestito bene, sono tutti uomini che danno qualità al centrocampo e al gioco”.

Dopo il provino col Genoa non sono arrivate altre occasioni per un forte balzo in avanti per la carriera del giovane centrocampista: “L’idea di fare una carriera importante non è mai passata, se arrivasse un’occasione incredibile non ci penserei su due volte, nel frattempo do il massimo per il San Teodoro- Porto Rotondo e mi concentro sugli studi universitari“.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Melis, Malesa, Delogu, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Casula, Piemonte, Murgia, Pala, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Frisciata, Spano, Fideli, Saiu, Bassu, Mourot, Marongiu, Del Duca. Allenatore: Marini.

FERRINI CAGLIARI: Manis, Cogoni, Pisano, Aresu, Piselli, Rostand, Cuccia, Bonu, Camba, Usai, D’Agostino. Un panchina: Daga, Atzei, Sigismondo, Pinna, Carta, Argiolas, Murgia, Mele, Figos.

RETI: 1′ Ruzzittu (S), 43′ r Camba (F), 10’2t Casula (P), 28’2t Sigismondo (F)

AMMONIZIONI: Melis (S), Piemonte (S), Pisano (F)

ESPULSIONI: nessuna espulsione.

