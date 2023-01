Vincenzo riccio segna un gol dalla propria area.

Vincenzo Riccio, portiere del Budoni, ricorderà a lungo la partita di ieri in trasferta contro l’Ossese.

Col risultato parziale di 1 a 1 per via delle reti di Patacchiola dell’Ossese al 4′ e del suo compagno del Budoni Meloni al 27′, il 24enne napoletano, al 13′ del secondo tempo, sta per ricevere un retropassaggio della difesa nella propria area di rigore. Non può prendere il pallone con le mani, e deve prendere una decisione immediata su cosa fare: calcola la traiettoria del pallone, si coordina e lo calcia con tutte le forze.

traiettoria velenosa, e al primo rimbalzo a terra accelera e scavalca il portiere avversario. È il gol dell’1 a 2 per il Budoni, e decide la partita, che poi terminerà con l’1 a 3 di Lamacchia al 44′. Tre punti che consentono al Budoni di restare in vetta alla classifica di insieme al Latte Dolce – 52 punti per entrambe le squadre – e rovina l’esordio da allenatore dell’Ossese all’ex giocatore di Cagliari, Torino e Sampdoria, Marco Sanna. Probabilmente voleva solo inviarlo più lontano possibile, ma il pallone prende unae al primo rimbalzo a terra accelera e. È il, e decide la partita, che poi terminerà con l’1 a 3 dial 44′. Tre punti che consentono al Budoni di restare Eccellenza insieme al Latte Dolce – 52 punti per entrambe le squadre – e rovina l’esordio da allenatore dell’Ossese all’ex giocatore di

ILa rete del portiere Vincenzo Riccio

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui