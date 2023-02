Bella vittoria del San Teodoro-Porto Rotondo.

Il San Teodoro-Porto Rotondo vince 4 a 1 in casa contro l’Ossese e ottiene altri tre importantissimi punti che consolidano la terza posizione in classifica dei viola di mister Marini.

Bastano 15 minuti ai galluresi per studiare l’avversario e prendere in mano la partita. La prima rete dei viola è arrivata al 20′ con Ruzzittu su calcio di rigore da lui stesso guadagnato. Al 26′ Mulas penetra in area da sinistra e viene steso. E’ il secondo rigore, trasformato anche questo da Ruzzittu.

Nel Secondo tempo c’è subito il triplo vantaggio del San Teodoro-Porto Rotondo. Azione sulla destra di Saiu e Casula, Mulas riceve tutto solo al centro dell’area e insacca il 3 a 0. Al 12′ Azione sulla sinistra di Saggia, oggi incontenibile e di gran lunga miglior giocatore in campo: serve Casula, che vince un doppio rimpallo in area e anticipando Mulas manda il pallone in rete. I viola di Marini avrebbero diverse occasioni per andare in rete, ma al 34′ Gueli segna la rete della bandiera giallorossa su calcio di rigore concesso per fallo di mano. Ottima partita di tutti i giocatori viola. Un 7 collettivo in pagella, col picco di Saggia che contro l’Ossese è stato straripante e probabilmente per rendimento e caratteristiche è una pedina insostituibile nello scacchiere di Marini.

Il Budoni ha battuto il Latte Dolce nello scontro diretto per il primo posto, col risultato finale di 2 a 1. Per effetto dello scontro tra le prime due in classifica, il San Teodoro-Porto Rotondo ha ridotto a 9 il distacco dalla seconda in classifica, che adesso è il Latte Dolce.

“Un risultato importante – afferma l’allenatore dei galluresi Simone Marini -. C’è da dire che anche loro, come noi, avevano alcune assenze. Forse son partiti meglio loro, poi siamo riusciti ad andare in doppio vantaggio, e nel secondo tempo abbiamo saputo sfruttare cinicamente le occasioni. Probabilmente sul 4 a 0 potevamo anche dilagare, ma il risultato non deve ingannare perchè non è stata una partita in discesa. Sono stati bravi i ragazzi a metterla in discesa“.

Con le restanti 9 partite il San Teodoro-Porto Rotondo può raggiungere traguardi impensati: “E’ normale guardare un po’ più in la e cambiare obiettivi – afferma Marini -, quando si raggiungono quelli già fissati, ma noi continueremo fino alla fine a giocare partita dopo partita, per fare risultato, e migliorare le prestazioni dei precedenti incontri. Dobbiamo ancora affrontare squadre molto difficili, alcune con cui abbiamo fatto tradizionalmente pochi punti, e dobbiamo concentrarci sulla singola partita senza pensare a ciò che fanno gli altri davanti a noi. Peraltro, Budoni e Latte Dolce sono squadre di categoria superiore e difficilmente le raggiungeremo. Prenderemo tutto ciò che di buono verrà, ovviamente. Lo spirito è buono, ed è un bellissimo segnale che nonostante squalifiche e infortuni ci stiano costringendo a cambiare di domenica in domenica le facce dei protagonisti, tutti stiano facendo bene. Mi dispiace per i gravi infortuni subiti da giocatori importantissimi. Fortunatamente chi li sostituisce sta giocando grandi partite. Chi subentra cambia la partita e ci dà una mano, i giovani stanno facendo benissimo. Poi sperare in molti passi falsi di chi ci sta davanti non è facile perchè si tratta di due squadre veramente attrezzate per fare il salto di categoria in maniera netta. Però cercheremo di tenere queste posizioni di alta classifica il più possibile. Fisicamente stiamo bene e mentalmente siamo carichi, dal punto di vista numerico, proprio per via delle numerose assenze.

I complimenti del mister alla squadra: “E’ un bel momento, e ci tengo a ringraziare i ragazzi e fargli i complimenti per ciò che stanno facendo in campo. Al di là del talento, che è indiscutibile, mi complimento con loro per dedizione, impegno, disponibilità e sacrificio. Anche oggi hanno corso fino al 95′, più degli avversari, nonostante il risultato fosse a nostro favore. E’ veramente un piacere allenare questo gruppo. I risultati lo sottolineo sempre, arrivano grazie all’impegno di tutti, dei magazzinieri, che non ci fanno mancare nulla, di tutto lo staff tecnico e medico, e del gruppo dirigente. Complimenti a tutti, è un bel momento“.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Melis, Malesa, Spano Sam., Saggia, Frisciata Spano Sim., Casula Saiu, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Bassu, Delogu, Fideli, Marongiu, Murgia, Molino, Mourot, Cianfrocca. Allenatore: Marini.

OSSESE: Cherchi, Delizos, Ubertazzi, Sechi, Campus, Patacchiola, Mari, Demurtas, Gueli, virdis, Zinellu. In panchina: Chelo, Murtas, Loriga, Pais, Conrero, Canu, Masia, Leoni, Silva. Allenatore: Marini.

RETI: 20′ rig Ruzzittu (S), 26′ rig Ruzzittu (S), 4’2t Mulas (S), 12’2t Casula (S), 34’2t Gueli (O).