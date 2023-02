Decine le segnalazioni del presunto UFO nel nord Sardegna.

Sono decine le segnalazioni, tra Olbia, La Maddalena e Sassari, a partire dalle ore 19, di una misteriosa striscia di puntini luminosi nel cielo. Ma gli avvistamenti sono stati segnalati, oltre che nel nord Sardegna, in tutta Italia, più o meno negli stessi orari.

Alcuni si sono incuriositi, altri allarmati, anche sui social media: “Ho avvistato un UFO“, la frase più ricorrente, corredata da foto e video che hanno documentato gli emozionanti avvistamenti del misterioso “treno luminoso” passato ieri notte nel cielo.

In questi giorni, tra palloni-sonda – spia o meteorologici non è ancora stato accertato – cinesi nei cieli degli USA, oggetti volanti non identificati abbattuti in Canada, cometa, bolidi, sciami meteoritici, allineamenti planetari rari e luna piena, le persone sono state spesso con gli occhi puntati verso il cielo, e probabilmente il bombardamento di informazioni cosmiche ha risvegliato il fascino dell’Universo e la fantasia generale.

Non è un UFO la misteriosa “striscia” luminosa.

Ma quella “striscia” luminosa che ieri sera ha fatto emozionare decine di sardi nel nord Sardegna, ha un nome: si tratta di Starlink, la serie di satelliti mandata in orbita da SpaceX, l’azienda tecnologica aerospaziale del famoso uomo d’affari americano Elon Musk, che ha tra gli obiettivi quello di offrire nel medio termine l’accesso allo spazio a basso costo e lo sviluppo di tecnologie che permettano di colonizzare Marte.

La “costellazione satellitare” di Elon Musk.

Starlink consiste in una serie di satelliti mandati in orbita a 500km dal suolo, attraverso cui è possibile accedere a una connessione Internet satellitare che copre l’intero globo terrestre. Il servizio, disponibile anche in Sardegna con una velocità in download tra i 50 e i 200 Mbps al costo, decisamente alto, di 50 euro al mese + 450 euro del kit satellitare, è nato con l’obiettivo di portare Internet anche nelle zone del pianeta dove ancora mancava la connessione alla rete. I satelliti di Starlink sono in realtà dei mini satelliti della dimensione approssimativa di un tablet, che inviano sulla Terra i segnali radio trasportati con grande velocità nel vuoto dello Spazio. In pochi anni la rete di satelliti inaugurata nel 2019 verrà completata con 42mila unità in orbita – nel febbraio 2022 erano 2091, 1852 quelli funzionanti -.

Le proteste di astronomi e astrofili.

Il numero esiguo di satelliti Starlink in orbita rispetto a quello definitivo della “costellazione satellitare” nei progetti di SpaceX, si è già fatto notare. Ma il “treno luminoso”, oltre che essere spesso scambiato per un UFO, a lungo andare rischia di rovinare o disturbare l’attività di osservazione spaziale dalla Terra sia da parte di osservatori astronomici e studiosi delle agenzie spaziali, che da parte degli astrofili. Space X in un comunicato ha promesso che presto verrà risolto questo problema, anche se ancora non è stato spiegato come. Nel frattempo Starlink continuerà a emozionare e spaventare le persone che inevitabilmente continueranno a scambiarlo per un UFO.

Le applicazioni non civili di Starlink.

La connessione satellitare a Internet di Starlink è stata utilizzata recentemente dalle autorità dell’Ucraina con finalità belliche: dalle comunicazioni militari “interne”, alla trasmissione di dati e comandi di attacco ai propri doni e di comandi errati ai droni russi con l’obiettivo di farli schiantare a terra. SpaceX ha bloccato quest’ultimo uso di Starlink, in quanto non vuole che la propria tecnologia sia impiegata in azioni “offensive”, ma solo per scopi “difensivi”.